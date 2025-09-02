Reduce las calorías que consumimos con Evodiet Vegan
Una herramienta muy potente para reducir las calorías que consumimos y favorecer la pérdida de peso, de la mano de HSN
Madrid - Publicado el
1 min lectura
Para muchos, septiembre significa un nuevo inicio de temporada, como una especie de “entrada de año” en el que volvemos a ponernos objetivos como bajar esos excesos de las vacaciones de verano.
Nuestros amigos de HSN ya nos han traído muchos productos altamente efectivos, pero hoy hemos hablado con Carlos Sánchez, responsable de I+D+i y no ha presentado EVODIET VEGAN, que nos ayuda en la pérdida de grasa porque nos aporta saciedad y un componente proteicos de calidad. Nos ha dicho que
"Evodiet Vegan de HSN contiene la proteína vegetal de mayor calidad nutricional, la de soja, combinada con 2 tipos de fibra: el glucomanano y la inulina, que además de cuidar la salud de la microbiota, son altamente saciantes.
Por eso, es una herramienta muy potente para reducir las calorías que consumimos y favorecer la pérdida de peso"
