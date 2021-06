Recta final para presentar la declaración de la renta

Quedan solo 48 horas para que presentes tu declaración de la Renta, si no lo has hecho todavía. Estamos en la recta final de la campaña de la renta. Y a dos días para que se termine el plazo, todavía hay gente que no ha presentado su declaración.

Estamos hablando principalmente de personas que están en ERTE y que su declaración es mucho más complicada que la que suelen hacer. Y, además, hablamos de trabajadores que les suele salir a devolver y esta vez, por haber estado en ERTE, les sale a pagar.

Es el caso, por ejemplo, de Nuria García. Ella está en estos momentos en un ERTE. Prácticamente durante toda la pandemia ha estado en esta situación. En total, han sido 10 meses en expediente de regulación temporal de empleo. Lo último que sabe es que la intención de la empresa es que vuelva a trabajar el 1 de julio a jornada completa.

Quedan dos días para que termine el plazo para presentar la declaración de la renta y aún no lo ha hecho. ¿Por qué? Nuria calcula que le saldrán a pagar unos 400 euros. Tiene familia, y el hecho de que este año, en vez de a devolver, le toque pagar, hace flaco favor la economía en su casa.

Trabaja en el sector del turismo y ella es optimista. Cree que la relajación de medidas y el avance de la vacunación ayudará no solo a que ella vuelva a trabajar, sino también a que se contrate a más personas.

Aunque ha estado esos 10 meses en ERTE, da gracias de que el suyo haya sido un caso aislado en su familia son lo que le han podido ayudar.

El caso de Nuria es el de muchas personas. En concreto, como Nuria, en España hay 472.000 personas en estos momentos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Algunos de ellos apuran estas 48 horas que faltan para presentar su declaración de la renta, que es más complicada que la que suelen hacer cada año.