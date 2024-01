¿Qué supone para las empresas y universidades que los becarios empiecen a cotizar en la Seguridad Social?

Empezamos el año y con ello damos comienzo a todos nuestros propósitos personales y profesionales, y asumimos todos los cambios que llegarán en todas las materias que nos interesan. Desde la agenda política, hasta los cambios administrativos que nos puedan afectar. Y de estos hablamos en Mediodía COPE, especialmente, de uno que afecta a los más de un millón doscientos mil estudiantes.

Y es que a partir de este año, empezarán a cotizar por sus prácticas curriculares, es decir, las que se hacen dentro de la carrera. Aquí cuentan Farmacia, Enfermería o Magisterio. Es decir, te contará de cara a tu futura jubilación. Esto supone un nuevo reto para los jóvenes, que tendrán que enfrentarse al papeleo para la Seguridad Social, un papeleo que no se sabe si acogerán las empresas o las universidades.

El Gobierno quiere aprobar el Estatuto del Becario antes del #23J. Los expertos consultados por COPE hacen más críticas que alabanzas y hablan del "peligro" que supone para el sistema de prácticas. https://t.co/8aJAWbuytw — COPE (@COPE) June 18, 2023

Las cotizaciones, por cierto, serán bonificadas hasta un 95%, y en ese 5% restante, ¿qué pasa? Pues en el caso de las prácticas de Formación Profesional las asumirá el Ministerio de Educación, y en las universitarias, las empresas serían las encargadas de pagarlo.

En teoría, porque, como recordaba María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva y presidenta de la Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles, les tocará a las universidades. "Lo que era la excepción, se haya convertido en regla. Las administraciones y empresas ha dado un paso atrás y por responsabilidad institucional lo hemos asumido nosotros, el pago y la administración" explicaba.

Una alegría para los estudiantes, pero no tanto para la administración

Sandra estudia magisterio y estas prácticas que realizará este año, serán las primeras por las que cotice, y eso que lleva tres años seguidos haciéndolas. "Este es el tercer año que hago prácticas, ahora sí voy a cotizar, está muy bien porque estamos desarrollando un trabajo tutelado".

Eso sí, no es tanta la alegría para las universidades y las administraciones. Y es que las propias universidades tienen que correr con ese coste y si no están hechas, no se finaliza la carrera. "El pago no es lo más preocupante, lo es la parte administrativa, muchas dudas, porque el estudiantado es un colectivo muy heterogéneo" decía la rectora de la Universidad de Huelva.

Pero, ¿qué pasa si las empresas no pagan? ¿Significará que preferirán que no lleguen becarios? Pues no, como recuerda María Antonia Peña, porque, de momento, ellas no están asumiendo "ningún cargo". "Seguirán recibiendo a los estudiantes. Los pagaremos nosotros, no hay justificación para renunciar, salvo que la universidad exija que lo haga la empresa" sentenciaba.

Eso sí, ha querido transmitir mucha tranquilidad.