Un experto avisa del "grave peligro" que esconde el Estatuto del Becario que quiere aprobar el Gobierno

¿Qué es el Estatuto del Becario del que tanto se ha hablado esta semana? Es la primera regulación de la situación de los estudiantes en prácticas en España. Se calcula que en nuestro país puede haber en torno a medio millón.

Esta norma nace de una disposición adicional de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de coalición y aspira a paliar la precariedad e inestabilidad de estos y regular sus contratos. Es una de las normas estrella del ministerio de Trabajo y era la propia ministra, Yolanda Díaz la que lo presentaba esta semana, junto a los sindicatos.

Esta norma puede no aprobarse finalmente. Porque el pacto que se sellaba el pasado jueves es tan solo el paso previo hasta su aprobación. Todavía debe pasar por el Consejo de Ministros, para luego ser validado en la Diputación Permanente del Congreso antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Pero,no cuenta con el apoyo al completo del Gobierno.

Si finalmente se aprueba, todos los contratos de prácticas no laborales que se firmen desde el día que entre en vigor tendrán que acogerse a las nuevas medidas. Sin embargo, aquellos que ya estuvieran vigentes antes de aprobarse, podrán desarrollarse hasta su finalización.

Antes de entrar en si terminará entrando en vigor o no y las críticas que ha suscitado, ¿en qué va a consistir?

Los alumnos que hagan prácticas no podrán trabajar de noche, tendrán derecho a recibir una compensación económica para cubrir los gastos y no podrán superar el 20% de la plantilla de la empresa con la que hayan firmado el convenio.

Si las empresas incumplen la normativa se enfrentarán a multas que pueden llegar hasta los 225.000 euros. El documento regula tanto las prácticas curriculares, las que forman parte del plan de estudios, como las extracurriculares, las que no son obligatorias.

Más críticas que alabanzas

Pero es esta una norma sin apoyo unánime. Y no solo porque Díaz la haya firmado de forma unilateral con sindicatos sin llegar a un acuerdo con la patronal. Es que tampoco parece haber consenso en el propio gobierno, con la parte socialista mostrando mucho recelo.

Y es que este Estatuto ha recibido más críticas que alabanzas. Desde la patronal aseguran que no han contado con ellos y lo consideran un acto electoral de la propia Díaz. Lo decía su presidente, Antonio Garamendi quien ha señalado que "lo está firmando gente que sabe poco de esto".

Pero aparte de la CEOE, ha llamado la atención las críticas de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que se ha manifestado abiertamente en contra de esta norma.

"Es un peligro"

Considera que este Estatuto pone en "peligro" el sistema de prácticas. Lo contaba en COPE José Luján, representante de la CRUE y rector de la Universidad de Murcia. "Es un peligro porque además se une a otra circunstancia que tiene que ver con la obligatoria inclusión de los estudiantes en prácticas en Seguridad Social".

Los temores por la aplicación de este Estatuto pasan porque las empresas no quieran adherirse a él y dejen de solicitar becarios universitarios. "Tememos no ser capaces de renovar contratos a tiempo, de no ser capaces de convencer a las empresas y entidades de que se queden y tememos que no vayamos a poder dar prácticas el otoño próximo con el grave peligro para que los estudiantes del último curso se puedan titular".