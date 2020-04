Juan Carlos, carpintero: “Si no hay protección, no veo la garantía para venir a trabajar”

Hoy han vuelto a sus trabajos muchos españoles después de acabaran las restricciones del Gobierno a las actividades económicas no esenciales. En esta primera jornada laborable, muchos trabajadores se han encontrado con varios problemas que afrontar.

El primero de todos es proveerse de guantes y mascarillas. Para aquellos que han ido en transporte público en el centro de Madrid, puede ser que hayan conseguido alguna mascarilla pero, ¿qué ha pasado con el resto? Pues que han tenido que ir a trabajar sin esta medida de protección.

También se habrán tenido que informar de lo que tienen que hacer hoy. Entre las recomendaciones que ha mandado el Gobierno para esta vuelta al trabajo de las empresas consideradas no esenciales están dos fundamentales. Una es mantener una higiene estricta por parte de los trabajadores para evitar contagios. La otra es tener entre ellos una distancia de seguridad.

Está claro que aplicar estas medidas de forma concreta depende ya de las empresas y los propios trabajadores…aunque sin duda ambos hoy, cuando se han incorporado a trabajar tenían en mente también otra preocupación…y es si como empresa van a poder salir de este varapalo económico que está provocando el coronavirus.

En Mediodía COPE han hablado con Juan Carlos. Él tiene una pequeña empresa en Madrid de carpintería y restauración de muebles en la que trabaja con dos personas más.

“A las dos personas que están conmigo, que son familiares, yo no le obligó a venir. De hecho no vienen porque no me fío mucho de esto de que ya se puede ir de repente ya a trabajar porque si no hay mucha protección, no veo la garantía hasta dentro de unos días” ha explicado Juan Carlos.

Y hay otro temor que se añade a este: “No estamos muy seguros de reunirnos en el taller para trabajar porque luego se lo podemos contagiar a los familiares”.

Juan Carlos ha explicado que otro de los problemas a los que se enfrenta es que los clientes particulares en estos momentos no son propensos a abrir sus casas para trabajos que no son estrictamente urgentes, de hecho no está pudiendo ir a trabajar a las casas porque los clientes le están cancelado que vaya a entregar trabajos ya encargados.

Y a todo hay que añadir que están teniendo también problemas con los suministros, por ejemplo con las ferreterías que les suelen servir los materiales para los muebles. Están prácticamente todas cerradas y no pueden conseguir el material para seguir trabajando.