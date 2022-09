¿De qué hablan los ciudadanos en el metro o en el bus? Del CGPJ y la Justicia como dice Pilar Llop, no

"Mediodía COPE" ha salido a la calle con una intención: conocer de primera mano de qué habla la gente cuando va en el metro, en el autobús, cuando se sube a un taxi o cuando comparte una cerveza en cualquier bar.

Por qué ahora y por qué hoy nos preocupa saber cuál es el tema de conversación de los ciudadanos en su día a día. Todo parte de la afirmación que la ministra de Justicia, Pilar Llop hacía este martes durante la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros. Según la ministra, los españoles están muy preocupados con la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el bloqueo en el Constitucional, "a veces voy en metro, a veces voy en autobús y escucho a la gente que habla de este tema. La gente ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente, que nos está costando una millonado el bloqueo porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos para que funciona el Tribunal Supremo y en otros órganos para que la Justicia pueda funcionar con normalidad".

¿De verdad se habla de la renovación del CGPJ en el metro o en el autobús?

Tras escuchar lo que han dicho los ciudadanos de a pie al micrófono azul de COPE, nos tememos que los ministros no solo no escuchan la calle sino que están desconectados de los ciudadanos.

Pilar García Muñiz comenzaba "Mediodía COPE" desde la Puerta de Alcalá en donde Emilio reconocía que él habla de actualidad y política con un vecino con el que cada día sale a andar, pero que en el metro no habla con nadie de el bloqueo de los órganos judiciales, "no he escuchado a nadie hablar de ello. Yo suelo caminar con un vecino todos los días y de política, hablamos. Pero en el metro no, la gente va muy distraída con su móvil y no habla de eso".

El trabajo y sus cosas, de eso hablan los jóvenes al tomar una cerveza en medio de la jornada laboral como reconocían a Pilar cuatro chicos sentados en una terraza en el centro de Madrid, "estamos hablando de nuestro trabajo, del día a día, hablamos de fútbol..." e insisten en que hablan de su trabajo, pero "de la renovación del CGPJ, no".

Con Santiago hemos hablado cuando iba en el metro, "hablamos de fútbol, del Atleti, de eso no, hablamos de lo cara que está la vida y nos cogemos cabreos, qué vamos a hacer".

Los precios, la guerra de Ucrania que hace que suban las cosas..., esos son los temas en el Metro, en el autobús,cuando se coge un taxi, "algunos te cuentan la historia que viven a diario, te hablan de su vida personal, de la economía", nos dice un taxista.

¿Y en los bares? Miguel Ángel, camarero en un bar del centro de Madrid, solo escucha a la gente hablar "de su día a día, de los precios" mientras están desayunando.