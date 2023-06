En pie de guerra para evitar que les corten el agua: el alcalde de Espiel dice en COPE que no van a parar

Seguimos en plena ola de calor con temperaturas por encima de los 37º en una gran parte de la geografía. Los puntos más calientes siguen estando en Andalucía y como todos los veranos, Córdoba es una de las provincias que soportan las temperaturas más altas.

En esta primera ola de calor no es diferente. ¿Se imaginan soportar estos rigores sin agua? Pues es lo que les puede pasar a 24 municipios de Córdoba desde las 22:00 a 6:00 de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches.

En total 80 mil vecinos del norte de Córdoba que se han levantado en contra de los cortes de agua que la empresa suministradora anunció para esta pasada noche. Se han movilizado y han impedido que el técnico encargado cortara la llave de paso del agua.

El problema es una acumulación de incidencias. El embalse de Sierra Boyera es el que debería abastecer de agua a sus vecinos, pero la sequía ha obligado a realizar un trasvase desde el Embalse de La Colada. Un trasvase que por problemas eléctricos solo mueve 100 litros de agua por segundo. Por lo que solo está llegando a estas localidades de una cuarta parte de lo que necesitan. Y a eso se suma un nuevo problema: en La Colada el agua no es potable.

La empresa encargada del suministro de agua anunció el corte para la noche de ayer y lo hizo con escasas 4 horas de margen. La razón son tareas de mantenimiento, pero para los vecinos de Espiel, uno de los municipios afectados, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Su alcalde, Antonio Bejarano, ha contado en Mediodía COPE la convocatoria de un centenar de vecinos para impedir el corte del agua.

"Lo hicimos de forma pacífica 150 vecinos cuando llegaron los técnicos a cortar la llave de paso".

No están dispuestos a pasar ni una más



Los técnicos encargados de cortar el agua no tuvieron más remedio que acceder a las peticiones del alcalde y los vecinos. El agua en Espiel ha seguido corriendo toda la noche, "el agua sigue corriendo, el técnico no tenía culpa, pero se lo dijimos, no queremos historias, así que tendrás que irte por donde has venido", cuenta el alcalde a COPE.

Los cortes no son un problema de la sequía, para Bejarano el origen del problema viene de lejos. Está en las desavenencias entre las empresas suministradoras y la diferentes entidades públicas encargadas del trasvase. "Los problemas se vienen arrastrando desde el mes de abril, hasta ahora podían tener agua para ducharse o para limpiar, ahora ya ni para eso "un trasvase desde el embalse de la Colada y hay distintas entidades implicadas que no se han puesto de acuerdo", explica.

Bejarano ha contado en Mediodía COPE que si el corte del suministro fuese porque no hay agua, no tendrían problema de asumir el esfuerzo. Pero los trabajos de mantenimiento no son motivos suficientes. Los vecinos creen que la empresa debería haber previsto el problema y haber ofrecido soluciones que no pasen por dejarles sin agua. "Si tienes una máquina 24 horas habría que haber hecho un mantenimiento, pero lo tenían que haber previsto".

A pesar de todo, el agua en Espiel no es potable desde hace meses. Solo la pueden usar para las cisternas, duchas o riegos. El agua potable llega en camiones. Por eso han decidido no pasar ni una más. Esta noche irán de nuevo a evitar que se corte el suministro.

Su principal preocupación es una residencia de ancianos que está sufriendo las consecuencias de este corte. Y de la falta de agua potable. Para el alcalde, no tienen por qué acarrear con este problema. "No le están sirviendo agua, están comprando el agua para beber y a hacer la comida".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los cortes de agua están anunciados cada noche y el problema sigue sin solucionarse. Mientras tanto, la ola de calor alcanza temperaturas de hasta 40 grados por el día. En Espiel seguirán en pie de guerra para evitar quedarse sin agua estas noches de verano.