Promotor de los pisos colmena: “Seguimos la misma estrategia que en Barcelona, abrirlos sin consentimiento"

La reciente llegada a las grandes ciudades de España, Madrid y Barcelona, de los pisos colmena han suscitado una gran polémica. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, asegura a COPE que este tipo de vivienda “no cumple unas condiciones mínimas en materia de iluminación y ventilación” y que, por ello, “no va a permitir una tipología de vivienda que no cumpla los requisitos de confort y habitabilidad que se exigen en todas la viviendas”.

Por el contrario, la empresa, Haibu 4.0, representada por Marc Oliver, ha reconocido que no tienen que “utilizar ningún vacío legal”. Según Marc “todo se está haciendo bajo la normativa actual. No pueden parar las casas porque no hay ninguna manera de pararlas legalmente”. Añade además que la normativa de uso de suelo que les “amparan” y el Ayuntamiento de Madrid les tiene que aceptar “sí o sí”.

Ante la polémica de si estos habitáculos son una forma digna de vivienda o no, Marc Oliver, gerente de Haibu 4.0, la promotora de los pisos colmena en Madrid y Barcelona, ha aseverado en COPE que “es un formato de habitabilidad digno y correcto. Es un formato que la gente puede pagar y que además le permite ahorrar cada mes y en cuestión de seis meses o un año ya puede saltar a un sitio que le guste más”.

Además, Marc Oliver ha confirmado a Mediodía COPE que los primeros pisos colmena de Madrid serán operativos este mismo fin de semana, no importa ahora la postura del Ayuntamiento de la capital en relación a este tipo de vivienda.