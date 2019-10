¿Por qué recibimos propaganda electoral antes de que arranque la campaña?

La campaña electoral de cara al 10 de Noviembre arranca de forma oficial el próximo viernes día 1, pero en las casas de los españoles ya se ha dado el pistoletazo de salida en forma de propaganda electoral. Y esto es algo que a mucha gente irrita. Las redes sociales se vuelven locas con las famosas pepeletas y toda la polémica que despiertan ya que muchos lo ven como una especie de gasto innecesario.

Esto es un pensamiento muy extendido en la ciudadanía. Para esta campaña electoral han sido muchos los que, a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística pidieron no recibir este tipo de propaganda. Según el propio INE, un total de 810 mil personas. Pero esta medida no está resultando ser eficaz del todo. A pesar de haberlo solicitado la cancelación de esos envíos, puedes estar recibiéndola igual. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que nos hacemos hoy.

La clave en todo esto es la forma de envío. En concreto lo hacen tanto VOX como Podemos. Estas formaciones NO utilizan ningún dato del censo por lo que remiten la propaganda de forma genérica a cada casa. No detiene un destinatario fijo, sino que va dirigido al residente en ese domicilio. Carlos Vidal, profesor de derecho constitucional en la UNED ha explicado a Mediodía COPE cómo esta técnica que utilizan algunos partidos: “Cuando uno pide la cancelación de sus datos en el INE sirve para que la carta no llegue dirigida, pero un partido político envíe una propagan que ponga electores residentes no lleva datos personales, por lo que le INE no puede hacer nada”.

Esto lo pueden hacer perfectamente. De hecho la técnica no es desconocida para nosotros. Es inevitable, de hecho la comparación que ha realiza Carlos Vidal sirve para entenderlo mejor: “Es un envío genérico, como el que recibimos a veces propaganda de cualquier empresa, supermercado, que no va dirigido a nosotros. Eso no se puede evitar”.

Pero hay otra gran pregunta que nos hacemos. Como te estamos contando, la campaña arranca el viernes. ¿Cómo puede ser que en esos sobres que estamos recibiendo ya haya papeletas que nos pidan el voto. Suena contradictorio si de verdad todavía no estamos en campaña. Carlos Vidal encuentra una explicación a todo esto: “La campaña, electoral se ha recortado al ser repetición de elecciones. Por cuestión de plazos llegaban las papeletas la primera semana de campaña, pero desde el momento en el que se publican las candidaturas en el BOE se pueden distribuir sin problemas”, explicaba.

Una cuestión de que haya tiempo material para su distribución. Esa podría ser la explicación, que además va unida a otro factor determinante que en este caso está del lado de los partidos políticos: la legalidad.

No sabemos si el papel en este caso sigue teniendo gran incidencia, pero lo que si que sabemos es que se espera un gasto en propaganda electoral del 10N que rondará los 75 millones de euros.