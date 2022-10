La pizzería de Badajoz que avisa de lo que le obliga hacer el recibo la luz: "Va a subir el precio"

José Antonio Álcazar lleva al frente del negocio familiar, una pizzería de Villanueva de la Serena en Badajoz, desde que tenía 19 años. Ahora la regenta con su mujer y a su cargo tiene otros cuatro empleados. Hasta que comenzaron las subidas de precios, de la luz, de la harina, era un negocio rentable, pero desde que la electricidad está por las nubes y la harina a precio de oro, el futuro es bastante negro: "Al final tendré que despedir gente, si tengo en el finde a dos extras, me tendré que quedar con uno; si tengo dos cocineros, me tendré que quedar con uno" decía con tristeza en Mediodía COPE.

De momento, las subidas de la principal materia prima de su negocio, "la harina me ha subido cinco veces en tres meses" cuenta José Antonio, y el recibo de la luz, "he pasado de pagar de 600, 700 euros, pero llegó el mes de mayo 1.600 y en junio ya 2.200 euros o más desde junio", le ha obligado a subir el precio de las pizzas.

"Lo estamos pasando mal. La clientela lo entiende y hasta ahora no hemos notado menos clientes" asegura el hostelero que para que nadie se lleve a engaño ha puesto un cártel en la entrada para que todos sepan por qué la pizza cuesta ahora 30 céntimos más, "con ello solo recaudo 21 euros más al día cuando la luz le cuesta, al día 100 euros".

Para no tener que hacer ninguna subida, para amortizar los recibos de la luz, de harina y demás productos básicos para elaborar sus pizzas, José Antonio ha hecho números, "tendría que hacer 10.000 servicios al mes para compensar la subida de la luz, como nosotros abrimos 22 días al mes, cada día la luz nos cuesta 100 euros".

Lo que no puede subir ni cobrar José Antonio a su clientela es la tapa, "la tapa es gratis y la gente quiere tomar la cerveza o el refresco con una tapa, no lo puedo quitar, pero los productos a mí me han subido".