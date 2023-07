Pilar Gordillo, en Mediodía COPE: "Se observa al invisible, el Dios encarnado que se hace poesía"

El arte y la espiritualidad son dos conceptos que han acompañado al ser humano desde el inicio de su existencia. Y es que el arte nos sugiere nuevas formas de pensar, nos inspira... y hasta nos cambia la forma de ver el mundo. A muchos incluso los transformaespiritualmente; por eso estos dos conceptos casan tan bien.

Eso es lo que le pasó a Paz, una joven estudiante de Derecho y Administración de Empresas. Paz es cantautora y fue alumna en untaller de escultura que se llevó a cabo en Cáceres, en el Real Monasterio de Guadalupe. Su nombre es 'ElObservatorio de lo Invisible' y durante esta semana está celebrando su tercera edición.

"Escuchar a gente que sabe mucho de arte, me creó una energía que se vive allí para llevar a cabo varios proyectos para tener mucho más conocimiento sobre arte y sobre humanidad", así lo ha contado hoy Paz en Mediodía COPE.

Otro chico que quedó marcado por estos talleres fue Luis. Él es graduado en Composición Musical... y el Observatorio de lo Invisiblelo ha inspirado para crear una obra sobre los mártires del siglo XXI.

"Pues me animó a componer más obras con temática religiosa, intentando sobre todo que no sea como un mero ejercicio, sino como algo que me interpele a mi, a todo mi ser, a mi historia, para conectar con las trascendencias, con Dios también y a lo más íntimo que llevo dentro", así lo ha contado Luis hoy en Mediodía COPE.

Como te digo, Luis es compositor y asegura que los artistas actuales solo hablan de sí mismos -lo que se denomina “auto-expresión”. Dice que les falta tratar asuntos trascendentes como la espiritualidad, algo que él ha podido desarrollar gracias alObservatorio de lo Invisible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Y quién organiza esta escuela de verano multidisciplinar en la que se cruzan arte y espiritualidad? La fundación “Vía del Arte”, de la que forma parte el escultor y fotógrafo Javier Vivér. Él nos cuenta cuál es la fórmula de su éxito.

"La fórmula es un poco misterio tratando el arte y la espiritualidad en un contexto de un monasterio, en este caso franciscano, con una historia y una trayectoria impresionante al observatorio de los invisibles que tiene distintos planteamientos, distintas religiones, y a veces incluso de gente que es agnóstica", así lo ha contado hoy en Mediodía COPE Javier Vivér.

Javier nos cuenta que además de Paz y Luis ha habido otras muchas personas a las que esta escuela de verano en el Monasterio de Guadalupe ha marcado de por vida. Han sido más de 100 asistentes cada año entre alumnos y organizadores.

En estatercera edición del Observatorio de lo Invisible va a estar la delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo. Pilar Gordillo, y ha estado en Mediodía COPE.

"Siento esa caravana de obras de arte, de creación, de novedad, y de belleza [...] en realidad se observa al invisible porque es una persona, el Dios encarnado, que se hace poesía, que se hace arte, se le acaba encontrando, es una experiencia preciosísima", así lo ha afirmado hoy en Mediodía COPE Pilar Gordillo. Pilar Gordillo, delegada de 'Fe y Cultura' de la Archidiócesis de Toledo, ha estado en Mediodía COPE para hablarnos de esta tercera edición de 'El Observatorio de lo Invisible'.