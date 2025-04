Pilar Cisneros visita el lugar de España donde se encuentra la mayor reserva de litio de Europa

En la mina de Las Navas de Cañaveral, Cáceres, se encuentra un yacimiento con una de las mayores reservas de litio de la Unión Europea.

Esta mina de la dehesa extremeña es uno de los 47 proyectos estratégicos seleccionados por la UE para extraer materias primas. En España hay siete de estos proyectos, tres de ellos en Extremadura.

La compañía Lithium Iberia es la encargada de llevar a cabo el proyecto minero de Las Navas para extraer el litio. El litio es un mineral estratégico para el desarrollo de las energías renovables y la sostenibilidad ambiental global, al ser la materia prima esencial para la industria del almacenamiento energético para vehículos y dispositivos electrónicos.

Pilar Cisneros, copresentadora de 'Mediodía COPE' ha viajado a la localidad cacereña de Cañaveral, a la mina de Las Navas, para conocer y enseñarnos este yacimiento.

Con Cisneros está Juan José Tejado, presidente de la Asociación de Geólogos de Extremadura, que constata la importancia del litio "para la industria de la movilidad".

Como explica el geólogo, el litio se utiliza para "todo lo que son las nuevas tecnologías relacionadas con las baterías, móviles, tablets, vehículos eléctricos, sobre todo".

"Necesitamos baterías para acumular la energía que después puedan utilizar nuestros vehículos, o nuestros teléfonos, o nuestras tablets, o cualquier otro vehículo", detalla.

En este terreno se encuentran los restos de una antigua mina "donde se trabajaba el material, se machacaba y se cribaba el material, para después utilizarse", relata Tejado.

En esa antigua mina había "wolframio y estaño", los materiales que más se utilizaban en los años 20 y 40. En la actualidad lo más importante es el litio.

La designación que ha hecho la UE de estos puntos estratégicos permite que se agilicen los trámites para obtener los permisos para la obtención de los materiales, en este caso del litio.

Gracias a esta nueva ley que se ha aprobado con estos elementos, “Europa dice es que tenemos estos elementos que son claves para nosotros y necesitamos ver si son o no son factibles extraerlos”, dice el geólogo.

Aunque hay que dejar claro que “no significa que el estudio de un proyecto conlleve la extracción directa de ese elemento. A lo mejor se llega a la conclusión de que o el elemento no está en las cantidades que necesitan o la afección es importante a los ecosistemas o económicamente no es rentable y a lo mejor esos elementos pues no se extraen. Pero Europa lo que dice es, si lo tienen, estúdiense”

Uno de los problemas a los que se enfrentan a la hora de llevar a cabo este proyecto es el impacto medioambiental que puede tener sobre el tereno. De hecho, ya hay plataformas que están protestando y luchando para que no se haga la mina.

En este sentido, Juan José señala que “cualquier actividad va a inferir sobre lo que es el terreno, cualquier extracción o cualquier otra actividad industrial va a inferir; pero tenemos que intentar que eso se minimice y se optimice y que las administraciones sean siempre muy vigilantes de todas las afecciones que tengamos y de que se cumplan todos los estudios y todas las cosas medioambientales que se hayan hecho”

Por último, subraya el geólogo que “hay que hacer pedagogía para enseñarle a la gente que necesitamos materias primas y que todo lo que nos rodea viene de algún sitio”