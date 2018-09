La empresa dueña de los patinetes eléctricos: "Estamos en nuestro derecho de operar en todas las ciudades"

Ante el exceso de trafico y problemas medioambientales, surgen las iniciativas para mejorar la movilidad en las ciudades. Bicicletas eléctricas, coches, motos de alquiler... Y desde hace unas semanas, los patinetes eléctrnicos han llegado a nuestras calles. Ese juguete infantil, con dos ruedas y un manillar, ahora está a disposición también de los adultos.En Madrid, los verás en las esquinas o aceras de la ciudad, inundando todas las vías y haciéndose un hueco entre peatones. Mientras que en Valencia la imagen es distinta: ni rastro de estos vehículos. Hoy la policía local ha vuelto a retirar estos aparatos y ya acumulan más de 70 patinetes confiscados.

Los agentes los han retirado por ocupación indebida del espacio público. 'Mediodía COPE' ha podido hablar con la empresa que está detrás de toda esta polémica. La empresa de los alquileres de los patinetes no está de acuerdo con la actuación del ayuntamiento e insisten en que no han hecho nada ilegal. "Nosotros no estamos operativos por buena fe. Nuestro equipo legal nos ha dicho que estamos en todo nuestro derecho", asegura Álvaro Salvat, Manager General de LIME.

Esta empresa, financiada con fondos de Uber y una rama de Google, entre otros, desembarcó en nuestro país este verano desde Estados Unidos. La realidad es que en España no hay una normativa clara respecto al uso de estos aparatos. Desde LIME aseguran que podrían operar con total normalidad pero no lo hacen para llegar a un acuerdo. Los responsables de esta empresa afirman también que no van a retirar los patinetes del depósito en Valencia, tras la actuación de la policía puesto que ellos confían en que se celebre una reunión con el ayuntamiento. "Ha sido una sorpresa enorme, porque hemos intentado contactar desde julio con diferentes departamentos de Valencia. Ahora queremos que se celebre una reunión con el consistorio", asegura Álvaro.

El Ayuntamiento de Valencia confirma a COPE que no ha contestado por el momento a su petición de reunión. ¿Por qué? La hoja de ruta del consistorio es trabajar en la nueva ordenanza municipal que regule la ocupación de la vía pública que esperan que se apruebe a finales de septiembre. Mientras tanto, todas aquellas empresas que actúen sin que haya ordenanza municipal y ocupen la vía pública, se procederá a su retirada. Tal y como ha ocurrido estos últimos días. Los ayuntamientos de España están pendientes de cambiar la normativa, algo que no preocupa a los responsables de estos patinetes. "Si se quiere crear una nueva regulación, nosotros somos los más interesados. Que nuestros usuarios sepan por dónde pueden ir y por dónde no, qué pueden o qué no pueden hacer", explica Álvaro.

Uno de los quebraderos de cabeza es el lugar de “estacionamiento” de estos aparatos. Los usuarios dejan los patinetes en las aceras, sin candado, sin llave, a la espera de que el siguiente lo recoja desde ese mismo punto. Pero la empresa defiende que es un nuevo modelo de negocio y que las leyes se tienen que actualizar para que se aplique la realidad de 2018, dicen. En cualquier caso, visto lo visto, los próximos días y semanas serán claves para desbloquear este asunto. Las nuevas ordenanzas municipales intentarán que peatones, bicis, coches, motos y ahora patinetes... convivan sin problemas.