El Papa recibe a Madre de la Esperanza: "Fue muy especial y emotivo y nos saludó uno a uno"

La Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina cumple estos días 50 años ayudando a personas con discapacidad. Una celebración que ha tenido su momento cumbre este sábado con una Audiencia Privada con el Papa. Entre los 150 representantes que tuvo esta fundación en el encuentro estuvo Felipe García, que le ha explicado a Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE' cómo vivieron ese momento.

Esmeralda, 44 años

Entre los miembros de esta delegación estaba Cristina, la hermana de Esmeralda, una mujer de 44 años con síndrome de Down que lleva desde los 13 recibiendo asistencia de la Fundación Madre de la Esperanza. En la actualidad vive con otras tres compañeras de piso en Talavera de la Reina y su hermana pequeña, Cristina,ha explicado a Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE' cómo fue ese encuentro: "Fue muy especial y emotivo. El Papa nos saludó uno a uno y fue muy especial también para las personas con discapacidad".

"Estoy contenta de haber visto al Papa", ha asegurado la propia Esmeralda en COPE.

Ángela, 47 años

Quizás conozcas a Ángela. Ella es una de las protagonistas de una campaña publicitaria que seguro que has visto en las marquesinas del autobús o en el periódico, Incluso has podido escucharla en la radio hablando del piso de acogida en el que vive desde hace unos años. Tiene 47 años, es de Talavera de la Reina y tiene Síndrome de Down. Ella es una de las personas que te piden que marques la casilla de la Iglesia en tu declaración para que puedan seguir siendo atendidas gracias a tu aportación. La Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, Ángela puede vivir de manera independiente junto a sus compañeras de piso. Entre ellas, Esmeralda.

Santi, 9 años

En 'Mediodía COPE' también ha estado la madre de de Santi, un chico con necesidades especiales de 9 años que va al colegio que tiene la Fundación Madre de la Esperanza en Talavera de la Reina. "Santi es un niño con autismo que no verbaliza y se comunica con gestos y miradas. Santi se puso a aplaudir cuando pasó el Papa", le ha contado su madre, Cristina a Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE'.