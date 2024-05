Los que consiguieron entradas, están que ni se lo creen. Meses, años esperando a verla y por fin, llega el día. Bueno, casi, porque por ahora quedan solo cinco días para que venga a Madrid. Será el próximo miércoles 29 de mayo y el jueves 30. Por supuesto, solo con esto, has adivinado que se trata de Taylor Swift.

Y es que está recorriendo Europa con su The Eras Tour, que próximamente le llevará a parar en Madrid, después de estar en Lisboa. Será el miércoles, 29, en el Estadio Santiago Bernabéu.





Se espera un auténtico desembarco swiftie para esos días. Cerca de 130.000 seguidores, según los cálculos. Cerca de la mitad, de fuera de Madrid, y el impacto económico se estima en unos 25 millones de euros.

El ambiente se empezará a notar en las calles cercanas al estadio desde el martes, porque ese día ya estará en marcha la zona para fans que se va a instalar, con los puestos para comprar los productos oficiales de la artista. Por cierto, que para traer todo este merchandising y todo el montaje del concierto, se espera que lleguen 123 tráilers. Una auténtica barbaridad.

La preparación que conlleva un concierto de Taylor Swift

Lo primero, hay que tener preparadas las pulseras que vas a intercambiar en el concierto con otros fans. Es ya una tradición entre ellos. Las llaman “las pulseras de la amistad”.

Son sencillas de hacer. Solo necesitas comprar cuentas con letras, eliges unas frases de una canción de Taylor, y te haces una con ella. Bueno, quien dice una dice diez o veinte, porque llevan las muñecas repletas de ellas.

Hemos llegado a ver a una fan que mostraba las 230 pulseras que había hecho. Luego está el outfit, lo que vas a llevar al concierto, y eso es todo un universo. Cada uno elige lo que quiera, eso sí, hay una norma, un código común.

Lo que elijas tiene que estar inspirado en el disco de Taylor que más te guste. Luego ya, imaginación al poder, pero mucho brilli-brilli estamos viendo en los looks por norma general.

En esto de los preparativos para la ropa y complementos que llevarás al concierto, es una locura lo que algunas están preparando.

Hemos llegado a ver a una swiftie, Rebeca Romero, que se ha tuneado unas botas para la ocasión, pegando cristalitos, pequeñísimos, en ellas. Un mes ha tardado en colocarlos, poco a poco, uno a uno, rosas, violetas, azules. Y por último, ha pintado la suela, en rojo .Impresiona ver el resultado.

La odisea de una fan para venir a Madrid

Otra seguidora de la cantante, que se está haciendo un outfit para el concierto del jueves, 30 de mayo, es Mari Carmen Navas. Nos atendía en Mediodía COPE, es de Málaga, y nos contaba que vendrá a Madrid con otras tres amigas. Se ha hecho un vestido azul con 400 pequeñas piezas de metacrilato cosidas a mano, una a una.

"Todavía no he anunciado, pero ya está todo perfecto, es de color azul y con piedras, está inspirado en 1989, mi disco favorito" nos contaba. Para ella es de lo más importante poder verla después de años siguiéndola.

"La sigo desde que tengo 12 años, es el concierto de todas sus giras, ya que nunca la he visto, es mi momento. Además, era un momento perfecto para hacer el outfit. He estado trabajando desde enero hasta hace dos semanas en el outfit" me decía.

No es lo único que ha hecho, sino que ha hecho hasta 55 pulseras (brazaletes de la amistad) para entregárselos al resto de fans. "La entrada me costó, conseguimos la entrada en Madrid por 390 euros. Voy al concierto del jueves, y llego un día antes. Me pienso poner en la cola hacia las 16 de la tarde" sentenciaba.