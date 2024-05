Críticas a una joven de Barcelona por revelar que se pone pañales en un concierto de Taylor Swift: "Infección"

"Me puse pañales para ir al concierto de Taylor Swift en el Eras Tour y mucha gente se ha indignado por ello y literalmente no entiendo el porqué", comienza su respuesta esta joven de Barcelona que está recibiendo muchos comentarios por revelar la razón por la que usa esta técnica en un vídeo viral de TikTok.

La joven sentencia que "mucha gente parece que no entiende como funcionan los conciertos o nunca han ido a un concierto y sobre todo un concierto de la magnitud de Taylor Swift, porque no es un concierto normal": "Dura tres horas y media, más 40 minutos de teloneros, más la pausa de los teloneros. Estamos hablando de unas cuatro horas y media".

"Luego, júntale a eso el estar más o menos una hora y media antes cogiendo el sitio porque estábamos como en segunda fila, súper cerca de la barricada, en el suelo, ya sentadas", continúa explicando, "ya se acumula un montón de gente detrás de nosotros, que cuando fui al baño la última vez, una hora y pico antes de que empezara Paramore, la gente no te deja pasar".

Eira pone en contexto "el hecho de que las personas de por sí, aunque te vean irte, muchas veces volverás por otro sitio porque no vas a coger el mismo camino": "Las personas no te van a reconocer y se van a pensar que te estás colando y no te van a dejar pasar". Además, "tardas más de media hora, seguro, y yo no me quiero perder media hora de concierto".

"Yo lo siento mucho, he pagado un montón, he viajado Estocolmo para ir a ese concierto, llevo años esperando para ver a Taylor Swift, yo no pienso perderme canciones por tener que ir a mear", reflexiona la joven de Barcelona, que responde también a los que le dicen que "puede estar cuatro horas y media sin mear y no me pasa nada".

Eira lo tiene claro: "Cariño, tienes un problema de vejiga porque no es normal que estés tantas horas y te va a dar una infección con los años, que lo sepas. Es mejor mear y no te va a dar una infección por llevar el pañal meado una hora, dos horas o lo que sea. Porque luego salís del concierto, te buscas un baño público, te lo quitas y ya está".

"Y otra gente diciendo, bueno, pues simplemente no bebes agua y demás", señala otros comentarios que recibe, "yo tengo propensión a desmayarme, entonces si yo no puedo no beber agua, de por sí nadie debería no beber agua porque es la cosa más peligrosa que puedes hacer en un concierto".

También está "el tema del olor": "No olía a nada. Ese pañal lleva perfume, igual que las compresas, igual que cualquier otra cosa. No pasa absolutamente nada". Ella lo que no quería hacer es "lo que había pasado en París": "Había gente agachándose y meándose en medio del suelo. Digo yo, antes que hacer eso y salpicar a la gente, a mí me parece la decisión más responsable".

Eira probó la resistencia del pañal: "Antes de ir al concierto yo me puse el pañal en mi casa para ver si aguantaba y ese pañal ya te digo yo que aguanta bastante. Te coges uno de los resistentes y ya te digo yo que aguanta cuatro meadas, quizá, cuatro días de concierto, obviamente no, pero si vas a hacerlo una vez, máximo dos, yo creo que el pañal te aguanta perfectamente".

También explica cómo fue su estrategia: "Básicamente, ir aguantando, aguantando, aguantando todo lo que pude y cuando ya quedaba como una hora y media para que acabara el concierto, que digo bueno, no lo voy a tener tanto rato mojado, fui haciendo. Entonces yo luego salí, me lo quité y no pasa absolutamente nada".