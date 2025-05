El jugador que ha sonado para el Atlético de Madrid y por el que Paco González no pagaba "un duro": "Todo en Baena..."

El Atlético de Madrid piensa ya en la próxima temporada. Los de Simeone, que hace poco más de un mes soñaban con poder levantar alguno de los tres títulos por los que peleaban, acabaron cediendo el liderato y descolgándose en LaLiga y siendo eliminados en la Champions por el Real Madrid en octavos de final y en las semifinales de la Copa del Rey por el Barcelona. Toca empezar nuevo proyecto y peinar el mercado de fichajes en el que aparecen dos grandes nombres: Álex Baena y el Cuti Romero.

alex baena

El centrocampista almeriense de 23 años es una de las grandes estrellas de LaLiga y ha sido el futbolista más destacado del Villarreal en las dos últimas campañas. Campeón de Europa y Olímpico con la Selección Española tuvo una gran oferta de Arabia Saudí, pero la rechazó para seguir en el conjunto de Castellón. Tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros y contrato hasta 2028. Esta temporada suma 6 goles y 8 asistencias en 27 encuentros ligueros.

Cordon Press Álex Baena durante un partido del Villarreal.

Cuti Romero

El otro gran objetivo es el central del Tottenham. El Cuti es con 27 años uno de los mejores en su puesto del mundo y titular indiscutible en la albiceleste. En el Atlético confían en que se una al clan argentino del equipo que ya forman De Paul, Giuliano, Nahuel Molina, Correa, Julián Álvarez y Musso. El problema es que los spurs le pagaron al Atalanta en 2022 52 millones de euros y no será nada barato sacarlo de Londres.

Cordon Press El Cuti Romero es el gran objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su defensa.

La opinión de Tiempo de Juego

Los nombres de ambos han salido en la retransmisión del Alavés-Atlético de Madrid en Tiempo de Juego: "Son nombres ilusionantes que a la gente le agradan y le gustan. El Cuti Romero es muy de Simeone, Baena quizás algo menos. Si llegásemos a ver en el Atlético de Madrid al Baena del Villarreal y de la Selección sería una buena noticia", ha afirmado Gonzalo Miró. Marcos López le ha contestado diciendo que "Baena es perfecto. Viene de estar con Marcelino, de un 4-4-2 y de jugar el tipo de fútbol que hacía el Atlético que ganó LaLiga y llegó a la final de Lisboa".

Paco González, director del programa, se unía a la discusión: "A mí Baena donde está jugando Gallagher, me parece... y no me estoy metiendo con Gallagher, por Romero no pagaba un duro. Si tienes 50 en Baena y no en un central". "Si traes a Baena para ponerlo a defender para que quieres a Baena", añadía Rubén Martín.

