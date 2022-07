La nueva ola del covid incrementa los ingresos y la ocupación de las UCI

Hacía tanto que no hablábamos del COVID que casi nos habíamos olvidado ya de él. Nos habíamos quitado la mascarilla y estábamos tan a gusto. Pero aquí nos encontramos, en el inicio del verano con el coronavirus de nuevo a vueltas, porque como sabes, el número de casos ha aumentado considerablemente en las últimas semanas y especialmente en los últimos 7 días.

Los últimos datos de Sanidad que se conocieron ayer, sitúan la incidencia en los mayores de 60 años en 1135, es decir, 139 puntos más que la semana pasada. Es una incidencia que no se veía desde el pasado mes de febrero. Y claro, cuando suben los casos, suben los ingresados en los hospitales. Es una cuestión de estadística.

Un 21 por ciento han subido los ingresos en los hospitales en la última semana. Ahora mismo las UCIs están cerca del 10% de ocupación, el doble que a principios de junio. Pero los próximos días será peor, como nos contaba en Mediodía COPE Alfonso Rodríguez Hevia, médico y gerente del Hospital Universitario de León. “Los pacientes con edad avanzada unidos a los números de casos, nos hace prever un futuro complicado”.

Desde Sanidad y diferentes CCAA nos piden de nuevo responsabilidad y que no dudemos en ponernos de nuevo la mascarilla en aglomeraciones o cuando estemos en un interior y no se pueda guardar la distancia de seguridad. Acuérdate de que el lunes hablábamos con un trabajador de la fabrica Ford de Almussafes, de Valencia, donde la mascarilla ha vuelto a ser obligatoria durante toda la jornada laboral.Y no es la única empresa que ha adoptado esta medida, ni el único sector afectado. Porque, tal y como lo asegura el doctor Rodríguez Hevia, “lógicamente, los profesionales también se contagian. Unido a las vacaciones, el tema del contagio de los médicos, la situación es la que es”.

Ante el aumento de contagios, en Cataluña se han reactivado las bajas telemáticas para evitar saturar la atención primaria. A aquellos trabajadores que tengan síntomas se les dará una baja de 5 días sin necesidad de hacerse ningún test. El alta también será automática.

Cataluña es la comunidad que tiene más pacientes ahora mismo en las UCI, seguida de La Rioja, del País Vasco y Castilla y León, donde en la última semana han tenido 25.000 positivos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia.