'El Nabo del Diablo', el tubérculo que se asemeja a un nabo común pero que puede causar la muerte

Has oído hablar de muertes por intoxicación extrañas, pero seguro que no a este nivel. Un hombre de 37 años ha fallecido tras ingerir “nabo del diablo”. Se trata de un tubérculo venenoso habitual en Galicia y Asturias. Suele crecer a la orilla de los ríos, y ha sido precisamente, en la ría de Betanzos donde lo ingirió. Exactamente en Bergondo, provincia de La Coruña. Fue una vecina la que dio el aviso al llevar tiempo sin ver al hombre.

Este fallecimiento por intoxicación ha llevado al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos, a enviar al Ayuntamiento de Bergondo un escrito para alertar a la población sobre los peligros de consumir este tubérculo. Este “Nabo del diablo” es muy difícil de identificar, porque se parece al nabo común. Provoca salivación, convulsiones, dilatación de pupilas y puede llegar a producir una muerte rápida, a veces sin síntomas previos.

Lo explica el catedrático de Botánica de la Universidad de La Coruña, Javier Cremades.

“Es una planta que realmente es muy abundante. Muy conocida, está presente prácticamente en casi toda España y es especialmente abundante en los ríos. es conocida como una especie de las llamadas cicutas. Son especies que la gente realmente no consume. No es como un nabo común, tiene las raíces más grandes. A veces muere el ganado, porque se come esas raíces. Pero es bastante raro que un hombre pueda intoxicarse, salvo casos especiales por desconocimiento.”

“Ese veneno lo que te hace es que tiene efectos bastante violentos, como náuseas, vómitos y al final para la respiración. Suele ser muerte por asfixia, te puede salvar si si te entuban o te dan respiración asistida, pero si estás solo y has consumido cantidad suficiente puedes morir”