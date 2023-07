Desde el mundo de las prisiones a la JMJ: así David y Claudia "acercarán" los reclusos a Lisboa

Esta música que suena nos recuerda que ya falta menos, sólo un par de semanas, para que se celebre en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud. Un encuentro al que se espera la asistencia de más de un millón de jóvenes de todo el mundo y que contará en sus últimos días con la presencia delpapa Francisco.

Cerca de 400 jóvenes se han apuntado a la peregrinación organizada por la diócesis de Alcalá de Henares. El coordinador es David Calahorra, de 32 años y sacerdote encargado en esta diócesis de la pastoral juvenil que nos ha contado los preparativos para ir a Lisboa que comenzaron con una jornada diocesana y un encuentro en el mes de mayo para difundir la JMJ...

????Américo Aguiar, sobre un encuentro entre ucranianos y rusos en la #JMJ: "Todavía es pronto para que eso suceda"



El presidente de la Fundación JMJ #Lisboa2023@jmj_pt está convencido de que el Papa @Pontifex_pt "tenía a estos jóvenes en su corazón"https://t.co/EgF2dq4764 — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) July 17, 2023

18 parroquias portuguesas acogerán a los jóvenes, esperanzados por el trato que están recibiendo en los preparativos y que nos cuentan también qué llevarán en la mochila. Algunos jóvenes que estarán en Lisboa y forman parte de la delegación de juventud del obispado de Alcalá de Henares han puesto en marcha una iniciativa para hacer presentes en la capital lusa a otros jóvenes, que no podrán ir, porque se encuentran en prisión.

Claudia Anta es una de las participantes en esta iniciativa y ha hablado de su experiencia en Mediodía COPE: "Desde el centro penitenciario pedían un taller de pulseras. Se nos ocurrió aprovechar esa idea para que esos 50 jóvenes que tenemos en prisión, hiciesen una pulsera para cada joven que va a acudir con la diócesis de Alcalá de Henares a la JMJ".

¡Con alegría,vamos a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud! ?



?? Recuerda aquí el programa de la JMJ Lisboa 2023 con el horario oficial y guarda este post para no perderte ningún momento.??#JMJ#Lisboa2023pic.twitter.com/Ta92oF1B6g — JMJ Lisboa 2023 (@jmj_es) July 17, 2023

"Nosotros somos cinco jóvenes voluntarios y vamos los martes y los viernes a ayudar, desde mayo comenzamos este taller de pulseras", así lo ha contado Claudia Anta hoy en Mediodía COPE. "Para ellos al final, estaban emocionados porque veían que contábamos con ellos", así lo ha contado Claudia Anta hoy en Mediodía COPE.

"Nosotros tuvimos ya encuentro con ellos de jóvenes y les regalamos una camiseta de la JMJ, también pulsera y de Lisboa les traeremos algo, lo que más nos piden son rosarios", así lo ha contado Claudia Anta hoy en Mediodía COPE. "Yo nunca he ido a una JMJ y me dicen que es muy impactante ver a tantos jóvenes movilizados para ver al Papa y rezar a Dios", así lo ha contado Claudia Anta hoy en Mediodía COPE.

Claudia Anta y David Rodríguez, dos jóvenes de Alcalá de Henares que estarán en la Jornada Mundial de la Juventud con esta bonita iniciativa desde el mundo de las prisiones. "Nos han puesto bastante facilidades desde la cárcel y a ellos también les encanta ver a los jóvenes haciendo movimiento y estando activos", así lo ha contado David Rodríguez hoy en Mediodía COPE.

"A mi me falta todo, la maleta y todo, ni siquiera me he sacado la tarjeta sanitaria, pero bueno lo que falta es un poco de recogimiento para que arranque la JMJ", así lo ha contado David Rodríguez hoy en Mediodía COPE.