25 minutos que valen una vida: un joven se lanza al mar y salva a un hombre que se estaba ahogando

Con 17 años estuvo 25 minutos tranquilizando a una persona dentro del mar y le consiguió sacar con vida. Esta historia no es ciencia ficción, pero podría ser la historia de una película. Un día cualquiera, estás en la playa, en A Frouxeira, en Valdoviño, en la provincia de A Coruña. Hay oleaje y bandera amarilla.

Andrés es un joven de 17 años, que estaba bañándose con su amigo en dicha playa cuando, de repente, empezaron a escuchar gritos de auxilio que provenían de dos hombres. Uno de ellos lograba llegar a la orilla, pero el otro no. En ese momento, sin pensárselo, este joven se lanza a ayudarle a contracorriente.En los micrófonos de 'Herrera en COPE' confiesa que "fue un impulso, no me lo pensé y me salió de dentro ir hacia él".

La persona se encontraba en una zona de corriente, y al llegar estaba con la cabeza sumergida e inconsciente, con la vista pedida y no podía hablar. Andrés, que no se quedó indiferente ante esta situación, logró tranquilizarlo. Primero le preguntó si tenía hijos, para que le mirase a los ojos, y él le respondió que sí. Estaba muy nervioso y no paraba de decirle que se iba a morir. El joven le aseguró: "piense en sus hijos, usted no va a morir".

Y así le agarró de la axila, y nadó contra marea, a pesar de los 85 kilos que pesaba el hombre, en ningún momento le soltó. Sin embargo, cuenta que no fue fácil: "le tenía agarrado por la axila y pensaba que no podía, que me iba con él. Gracias a Dios no fue así, llegamos a las olas y fuimos cogiendo impulso hasta llegar a la orilla".

Una historia que duró unos agónicos 25 minutos, en los cuales consiguió salvarle la vida.

Este joven nos cuenta que una vez llegaron a la orilla, él se volvió al chiringuito donde estaba con sus padres como si no hubiera pasado nada. Y cuenta que su madre se enteró más tarde porque unos amigos de ella lo vieron todo.

Andrés y este hombre, que le estará agradecido toda la vida, van a quedar en los próximos días para hablar y conocerse bien. La noticia ha llegado hasta el presidente de la Xunta de Galicia, que ha querido tener un detalle con el joven como agradecimiento por su valentía.

Y es Andrés, desde hace tiempo quiere ser marino de guerra, desde luego que lleva en la sangre salvar a las personas.