Un matrimonio padece Alzhéimer y, tras 60 años casados, su hijo toma esta decisión para que no los separen: "Sería matarlos en vida"

Es la enternecedora, pero dura historia, de María Soledad y Desiderio, un matrimonio mayor de Palencia. Ella tiene 80 años. Él es algo mayor, tiene 84 años. Llevan casi 60 años casados y así les gustaría seguir hasta el fin de sus días. Algo que parece que se complica, pero no por ellos, sino por culpa de la Administración.

Ambos padecen Alzhéimer y por ese motivo, su hijo José ha solicitado que ingresen en una residencia de ancianos para que puedan recibir los mejores cuidados. El problema llega, sin embargo, cuando el grado de la enfermedad es diferente en cada uno y, por lo tanto, cada uno tiene un expediente.

Esto significa, por lo tanto, que pese a la solicitud de su hijo, María Soledad y Desiderio vayan a dos residencias diferentes. Y ellos, mientras, han demostrado ser todo un ejemplo de amor que ha resistido a la prueba del tiempo, están cerca de ser separados.

Ese es el motivo por el que José ha tomado las riendas de la decisión y ha emprendido una recogida de firmas para evitarlo. Pero como nos contaba José aquí en COPE, ellos no recuerdan muchas cosas, pero sí saben que no se quieren separar.

"ELLOS NO SE QUIEREN SEPARAR"

Así lo ha asegurado el hijo en COPE. Ha explicado que lo único que le queda a este matrimonio es "el cariño".

"Igual se les ha olvidado cómo se llaman sus nietos o quién era su padre, pero, sin embargo, saben que esa persona es su referente en la vida. Separarlos sería a matarlos de vida", ha admitido José. A todo esto, ha agregado que están todo el día "dándose cariñitos, besos, carantoñas".

Cuando los ve, y pese a tener 80 años, su corazón "es de 15".

José cuida de sus padres en casa, sin ningún tipo de ayuda, y ha dejado claro que lo seguirá haciendo el tiempo que haga falta hasta que pueda conseguir su objetivo, que no es otro que sus padres puedan seguir juntos y que, por lo tanto, la burocracia no los separe.

"Quiero que la Administración no pueda separar a una pareja que se quiere", ha asegurado.

MÁS DE 90.000 FIRMAS PIDIENDO QUE DESIDERIO Y MARÍA SOLEDAD SIGAN JUNTOS

José ha sido capaz de recoger un total de 90.000 firmas a través de Change.org pidiendo a la Administración que les concedan una plaza en la misma residencia. Este mismo miércoles, de hecho, ha viajado desde Palencia hasta Mérida para entregarlas en la Junta de Extremadura.

Ha llegado en torno a las 11 y media de la mañana y frente a las puertas del SEPAD, José ha dejado claro que seguirán recolectando firmas "hasta que se modifique la ley y los matrimonios con estas enfermedades puedan estar juntos".

De momento, sin embargo, no conoce ni plazos ni tampoco tiene soluciones. Lo único que le plantean al hijo es cubrir una plaza concertada para su madre, que, aun así, le implicaría un coste de 3.000 euros al mes. Una cantidad, para él, inasumible.

Aun así, José no está dispuesto a rendirse porque ellos "no se quieren separar y yo no los voy a obligar, porque lo primero que me dice mi padre es que él no va solo a ningún lado". Y aunque su madre, que no habla "casi nada", le dice lo mismo: que no se van solos.

"Habrá que luchar. Si tengo que renunciar a la plaza, renunciaré hasta que consiga que vayan los dos juntos porque su único deseo es no separarse", ha concluido.