Marta Ruiz: De Murcia al norte huyendo del calor

Con agosto ya en marcha, llega el momento de las vacaciones para la mayoría de los españoles. Otros, que fueron afortunados en julio, ahora se enfrentan a la dura realidad de la vuelta al trabajo. El estío es la época en la que más españoles se animan a hacer las maletas y conocer mundo, bien en busca de culturas diferentes o de playas de arena blanca y agua transparente. De cualquier manera, verano significa, para muchos, vacaciones. Sin embargo, en la Cadena COPE resuenan los versos de la canción de Queen, “show must go on” (“el espectáculo debe continuar”). ¿Cómo afrontan los comunicadores esta temporada? ¿Qué piensan hacer con su escaso tiempo libre?

“Voy a hacer lo que suelo hacer todos los veranos.”, nos explica Marta Ruiz. Como buena murciana, no puede omitir su vuelta a la tierra para pasar tiempo con su familia y sus amigos. La codirectora de 'Mediodía COPE' se reivindica como una defensora de esos municipios más pequeños que conforman nuestro país. “Tener pueblo en verano es una maravilla”, explica Marta a la vez que destaca que “siempre están las fiestas y puedes estar tranquilamente sin esa presión del día a día”.

Sin embargo, Marta nos reconoce que es “una murciana un poco atípica”. Si bien no puede faltar su visita al sureste peninsular, tampoco se queda demasiado por esas tierras. “Me encanta el Mediterráneo, me encanta el mar pero siempre me escapo al norte”, confiesa la comunicadora de COPE. Algo tiene que ver el factor de la temperatura, un tanto asfixiante en el sur. “Lo que tiene que ver con naturaleza, comida y costa para mí es una fórmula perfecta”, explica poniendo una condición: “poder dormir un poquito por las noches”.

El mediterráneo y el norte de España parecen una mezcla perfecta para un verano redondo. Por lo que no hay excusa para, como dice Marta, “disfrutar de los amigos, de la familia, y del buen comer”.