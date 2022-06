Se cumple una semana desde que Argelia suspendiera el Tratado de Amistad, Buena Voluntad y Cooperación con España. Un Tratado que según se apresuró a decir el Gobierno no incluía temas comerciales.

Eso en la teoría, porque en la práctica continúa en vigor la decisión de Argelia de congelar las domiciliaciones bancarias para las operaciones de comercio exterior. Una medida obligatoria a la hora de trabajar comercialmente con el país y que supone que a día de hoy no se pueda operar a través de bancos para pagar tanto en productos y bienes que importamos desde Argelia como en aquellos que producimos en España y vendemos a Argelia.

Desde Bruselas llevan una semana intentando aplacar los ánimos teniendo en cuenta que tienen que lidiar con la defensa de un país socio como es el nuestro y de otro, con los intereses de Alemania o Italia que ven en Argelia una alternativa viable al gas procedente de Rusia. Pero aunque todos expresan deseos de buena voluntad de un pronto entendimiento, lo cierto es que las relaciones entre España y Argelia no han hecho más que enturbiarse en estos días.

El país magrebí ha decidido cesar a su ministro de Finanzas de quien dependía esta decisión aunque sin explicar por qué. Y paralelamente eleva el tono de tensión con España al calificar al ministro de exteriores, a José Manuel Albares como pseudo-diplomático y pirómano.

Con este telón de fondo deben lidiar las empresas españolas y empresarios como Mario Ponce, que trabaja a caballo entre nuestro país y Argelia y con quien hablábamos justo hace una semana aquí. Nos decías hace una semana que se habían interrumpido esos pagos y domiciliaciones y temía porque los argelinos, si dicen que hacen algo, lo hacen ¿Cuál es su situación en este momento?

Mario ha contado que sus “clientes argelinos me están llamando y tienen la obra a medio hacer y necesitan el mismo producto que yo les vendo. Para la próxima obra ya no me van a buscar a mí, van a buscar a otra persona. Te puedes imaginar las llamadas de presión que yo recibo a diario”

Tiene dos empresas, Sidoal en España, y Poncupe en Argelia. En total son 15 años de trabajo y una situación que le está afectando mucho.

"Aquí tengo ahora mismo para cargar 5 contenedores en Callosa de Segura, en mi almacén. No puedo cargarlos, hay empresas en Argelia que lo necesitan ya. Deberían estar ya allí y no han podido salir."