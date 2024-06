"En Internet ven un mundo ideal pero cuando llegan no es así": la realidad de salir de Senegal

Según la Organización Mundial de Migraciones, en el mundo hay 281 millones de migrantes. De entre todos ellos, 117 millones son los conocidos como “desplazados”, es decir, aquellos que lo hacen de manera obligada.Entre las causas están por supuesto la violencia y las guerras pero también hay problemas mucho más estructurales a los que es difícil poner solución: la desigualdad, el hambre o la pobreza.

La realidad de Senegal desde la óptica de Manos Unidas

En 'Mediodía COPE' hemos tenido oportunidad de hablar con Carmen Levenfeld, responsable de proyectos de Manos Unidas en Senegal. Nos ha contado que "La mayoría de la población nos cuenta que no es que no puedan llegar a fin de mes, si no que no pueden encontrar un trabajo que se lo permita. Esto provoca que una parte importante de la población decida que va a salir del país para buscar un futuro para ellos y sus familia... sin conocer lo que se van a encontrar".Senegal es uno de los países más afectados por la desigualdad y la hambruna, y donde esta ONG de la Iglesia tiene desplegados sus medios para dar una oportunidad a todas las personas. "Hacemos proyectos de tipo sanitario, de educación, de educación en derechos, de formación profesional, de agricultura...".

"No encuentran ningún tipo de oportunidad, no hay más salida que irse "

Para Manos Unidas es fundamental que en todo el mundo se garantice el derecho a no tener que migrar. Y eso solo se consigue actuando en el origen, en aquellos países donde la pobreza y el hambre son realidades que afectan a todos, especialmente a los más jóvenes.Tal y como nos cuenta Carmen, la salida de la gente joven de países como Senegal, hacen que las posibilidades de revertir la situación desaparezcan. Sin embargo, son muchos los estímulos que les hacen abandonar su país, de ahí la importancia de la sensibilización. Con respecto a este concepto, Carmen también ha añadido que "Viven una situación en sus países en las que no encuentran ningún tipo de oportunidad... un paro altísimo y no encuentran más salida que irse. Además, al tener acceso a las redes y a Internet, ven un mundo ideal en el que piensan que tendrán éxito, pero cuando llegan no es así, es muy diferente".





"En 2024, 5.000 personas han perdido la vida intentando llegar a España"

La desesperación de las personas por abandonar su país en busca de un futuro mejor, favorece la existencia de mafias que se aprovechan de esa circunstancia para crear redes de trata de personas.Además, esto hace que decidan optar por las rutas marítimas para llegar a Europa, las más duras y mortales.

Por eso, otro de los focos de este proyecto de Manos Unidas en Senegal es acompañar en el duelo a todas aquellas personas que han perdido a familiares durante estas travesías marítimas. "En los primeros cinco meses de 2024, han llegado por esta vía a España 23.000 personas y 5.000 han perdido la vida en el intento. Pero no solamente pierden la vida estas personas...muchas veces naufragan al lado de la costa. En mayo hubo un naufragio importante en San Luis... nos dirigimos allí para apoyar a las familias y ayudarlas en su duelo". Este proyecto en Senegal es solo uno de los más de 550 nuevos que se han desarrollado en tres continentes distintos. Hoy se ha presentado la Memoria de Actividades de Manos Unidas del año 2023, a través de la cual hemos conocido como esta ONG de la Iglesia ha ayudado a más de 1 millón de personas en 51 países de todo el mundo.