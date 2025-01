Lydia Jiménez, en COPE, tras recibir la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice: "El Señor utiliza instrumentos pobres y pequeños, como yo"

“Era un sábado por la tarde, y me llama el obispo de Ávila y me dice, 'Oye, te han concedido el Santo Padre la Cruz Proclesia Pontífice', Digo, '¿a mí?' Es un error". Con esa naturalidad, Lydia Jiménez, directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, explica en Mediodía COPE cómo se enteró de que el Papa Francisco le había concedido la 'Cruz Por Eclesia et Pontífice', el máximo reconocimiento que la Iglesia puede otorgar a un laico.

Ella nació en 1945 en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, San Martín de Pimpollar, de solo 219 habitantes. Allí nació y creció, y como muchos jóvenes de los años 60, se vino a Madrid a estudiar. Apostó por la Educación y la Filosofía, donde demostró ser una mujer con mucha inquietud y preocupada por el bien común.

"conozco al papa desde que era el cardenal bergoglio"

Conoció a un sacerdote jesuíta, al padre Tomás Morales, y juntos, en 1965 (ella con solo 20 años) fundaron el Instituto Secular Cruzadas de Santa María; una familia que hoy cuenta con 250 consagradas y que está presente en doce países. "Nosotras somos consagradas, laicas, tenemos una profesión. Cuando nos consagramos y nos integramos en este instituto secular, no dejamos la profesión que tenemos y tenemos a la vez la consagración, igual que si estuviésemos en una orden religiosa, pobreza, castidad, obediencia", explica Jiménez.

Lydia Jiménez conoce al Papa Francisco “desde que era cardenal Bergoglio”. “Vino a España a dar ejercicios espirituales a los obispos y se alojó en una casa de nuestro instituto", explica Lydia. Ella describe al Papa como cercano y con sentido del humor gracias a que, como ha contado “desde hace 40 años reza todos los días la oración a Santo Tomás Moro”.

UCAV Lydia Jiménez

"el Señor, cuando tiene empeño en hacer una obra, utiliza instrumentos, a veces pobres y pequeños"

Para Lydia Jiménez, su camino vocacional ha sido una sorpresa. "Yo estuve en un colegio de monjas agustinas a las que quería muchísimo. Yo no quería ser monja, sin embargo, lo que el padre Morales estaba poniendo en marcha, pues me atraía muchísimo." Finalmente, encontró en el Instituto Secular una forma de “entregarme sin ser monja”.

“Pienso que el Señor cuando tiene empeño en hacer una obra, pues utiliza instrumentos a veces pobres y pequeños como como es el mi caso, pero es el que lo va haciendo, ¿no?", concluye Jiménez