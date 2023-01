Lucha contra la violencia machista: ¿Se puede avisar a la mujer de que su pareja es un agresor?

El Ministerio del Interior ha congregado una reunión de urgencia ante los cuatro asesinatos de mujeres por violencia machista que se han registrado en nuestro país en solo 36 horas. En tres de los casos, el agresor, además, era reincidente. En el caso de la mujer asesinada en Cádiz y en la de Roquetas de Mar en Almería, los supuestos agresores contaban con antecedentes por violencia machista a otras parejas y en el caso de la mujer asesinada en Adeje en Tenerife, el hombre había sido detenido el pasado 28 de diciembre por coacciones a la víctima, sin embargo, la mujer no quiso declarar en el juzgado y el arrestado finalmente quedó en libertad.

¿Qué hubiera pasado si esa mujer hubiera estado acompañada por un profesional en el juzgado, alguien que la ayudará a entender por lo que estaba pasando y que le hiciera ver que los malos tratos no van a mejorar ni normalizarse con el paso de los meses? Pues es lo que se pregunta no hay muchos expertos en violencia de género, que apuntan a que si esta mujer hubiera recibido ese tipo de apoyo, quizá no hubiera sido asesinada.

Desde el Ministerio del Interior insisten en que hay medios suficientes, pero es evidente que algo está fallando porque las cifras son objetivas, las cifras están ahí y en los últimos meses se ha producido un repunte de casos.

La Mesa sobre la Violencia Machista

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ya informó el pasado mes de dicembre, como recuerda en Mediodía COPE el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño, que esta reunión no puede ser que una más porque se produce en un momento muy delicado. Se trata por parte del Ministerio de revisar permanentemente y compartir información entre los diferentes cuerpos policiales -Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra- sobre lo que está ocurriendo. Se va a analizar pormenorizadamente cada uno de los casos que han ocurrido en las últimas horas, además de otros casos de violencia de género que se producen y son conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, continuamente se están produciendo notificaciones de supuestos casos.

Se va a intentar establecer pautas que se pueden deducir de esos comportamientos criminales en torno a la pareja, fundamental para después tomar decisiones que vaya más allá de lo coyuntural. En los casos de violencia machista, el cortoplacismo no vale. Hay que tomar decisiones a largo plazo, con la luz y condiciones estructurales que afectan a lo que son los comportamientos generales de este tipo de criminales, por tanto, es muy importante lo que se puede deducir de esta reunión que se está celebrando en la sede del Ministerio y que va a durar hasta mañana.

Situación delicada: ¿cómo informar a la mujeres de los antecedentes de sus parejas?

¿Cómo hacer compatible el hecho de informar a las mujeres que el hombre con el que comparten su vida tiene antecedentes por violencia machista? ¿Cómo hacer este hecho compatible con la ley de protección de datos? Esto es un auténtico desafío. El Ministerio del Interior ha recibido uniforme parte de la Fiscalía dando salidas legales a esta posibilidad y también se está esperando el informe de la de la Abogacía del Estado. Es un tema extraordinariamente complejo porque surgen muchas dudas. Interior se acoge a lo que dice la ley 7/2022 de transposición de directivas de la Unión Europea en lo referido a la protección de datos cuando conciernen a delitos graves.

Pero esa confrontación entre el derecho de la víctima a saber y el derecho del presunto agresor a la protección de datos es realmente polémica como subrayan en COPE dede la asociación de abogadas, Artemis: ¿Se va a informar a la víctima cuando el delito este prescrito?

Hay quien propone que si existe una lista de morosos, ¿por qué no una lista de agresores?

Faltan medios personales y técnicos

Desde el Ministerio insisten en que hay medios suficientes, pero no se está protegiendo a las mujeres. En estos momentos hay 40.000 agentes dedicados a la protección de víctimas de violencia machista, pero falta personal, faltan policías, faltan medios, faltan coches camuflados, faltan teléfonos y eso que se ha avanzado una barbaridad. Pero hay mucho por hacer y, sobre todo, falta la formación. Faltan policías psicólogos forenses, trabajadores sociales, jueces con especialización.

No hay que olvidar a los menores que se ven afectados, que ven a su padre agredir a su madre. En 2022, 36 niños se quedaron huérfanos por violencia machista, porque sus madres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.