Los protagonistas del calendario más curioso y original de la España Vaciada

Seguro que has oído hablar de la España Vaciada. Hay muchas formas de reivindicar los graves problemas que tiene los pueblos de nuestro país debido a la despoblación, pero pocas como la que han llevado a cabo los vecinos de Peña de Zafra de Abajo. Han hecho "Lo que somos", así es como se llama el calendario para este 2023 que ha hecho esta pedanía de Murcia, en donde viven solo 16 personas. Querían luchar contra la despoblación y llamar la atención de los problemas que sufren estos pueblos en España y, lo han hecho con un calendario en el que muestran las tareas típicas del día a día del mundo rural, pero estas tareas las hacen desnudos (no se les ve nada que sea escandaloso). De hecho, este calendario ha tenido tanto éxito que se ha hablado de él en el medio británico 'The Guardian'.

Lucía Nicoláses una de las participantes de este calendario, ella explica en 'Mediodía COPE' que "cada foto intenta ser un poco la esencia de cada una de las personas que salen". "Es representar la esencia de cada uno y de la pedanía", agrega. Una de las mejores fotos, según Lucía, es la del mes de diciembre, en la que sale Pedro Sánchez, un hombre de 101 años, con su bota de vino, debido a que le gusta decir chascarrillos siempre que bebe vino.

Carmen Sánchez es una de las habitantes de esta pedanía, e hija de Pedro, que no ha participado en el calendario. Debido al éxito que este está teniendo, ella está "contenta". También cuenta que también era "una de las más reticentes", porque no estaba segura de que esto fuera a funcionar, debido a que es una pedanía muy pequeña. "El éxodo ha sido escalonado, pero se ha sufrido", explica. Muchos vecinos del pueblo se han tenido que ir del pueblo por problemas de que las casa en las que vivían se les caían encima. Por lo que han ido perdiendo vecinos. "Hemos dicho, 'aquí hay que hacer algo'. Porque las instituciones nos tienen también abandonados. Nosotros somos los que tenemos que luchar por esta pedanía", ha añadido.

Cuando le preguntamos a Carmen sobre la aparición de su padre en este calendario, ella cuenta que su padre "es de mente muy abierta". Aun cuando el hombre sabía que se trataba de un calendario en donde tendría que salir desnudo, él dijo: "Tú enciéndeme la chimenea y ponme la bota de vino, que yo voy para delante". Al final salió en foto con los calzoncillos puestos.