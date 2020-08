Lorena Fernández:"No ha hecho falta activar el Estado de alarma para que Gobierno y CCAA se pongan de acuerdo"

España de forma conjunta toma las primeras medidas a la vez, en todas las CCAA, desde que el 21 de junio salimos del Estado de Alarma para intentar frenar el avance del coronavirus. Se cierran las discotecas de toda España, el ocio de bares y restaurantes acabará a la una de la madrugada y se prohibirá fumar en la calle si no se pueden garantizar los dos metros de distancia entre una persona y otra. Lo acaba de anunciar el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Así lo ha dicho: “Se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile, y bares de copas con sus actuaciones musicales en directo en todo el territorio español”.

Se acabó lo de las decisiones que cada CCAA cada una por su cuenta tomaba sobre fumar, sobre usar o no las mascarillas o sobre los horarios de los bares. Eso sí ha hecho falta esperar a que tengamos cerca de mil brotes activos y de diez mil casos repartidos por toda España para que el Gobierno se siente de urgencia con las CCAA y tome las riendas del asunto. Enseguida les detallo algunas más que van más allá del ocio nocturno y una pequeña reflexión: en tres horas de reunión lo han solventado, por unanimidad -algo que se agradece en estos tiempos- y no ha hecho falta activar de nuevo el estado de alarma. No sabemos aún la efectividad de esta medida -las CCAA pueden aún ser más restrictivas- pero por primera vez a una le da la sensación de que se toman medidas en serio. De que se va a hacer algo. Y es que la segunda oleada o como se quiera llamar prevista inicialmente para otoño ha llegado en pleno puente de agosto y ahora toca estudiar a toda prisa para que en septiembre no nos toque entrar en el capítulo de los repetidores y de hecho parece que entramos de facto en la fase 2 de ese estado de alarma salvo por lo de la movilidad por toda España.

Hay que decir que España está a la cabeza en cuanto a número de contagios pero al resto de países de nuestro entorno como que no le va mejor. Alemania ha alcanzado hoy la cifra más alta de contagios de los últimos cien días, París ha sido declarada como zona de alto riesgo y Grecia también está sufriendo un repunte. Pero por ejemplo en Alemania -uno de los países europeos que mejor ha resistido al COVID- se ha dado un hecho curioso: la ministra de Sanidad de Baviera ha puesto su dimisión sobre la mesa por el retraso de varios días en el resultado de 44 mil test. Aquí una dimisión de algún responsable sanitario ni se plantea. Es más: el PSOE se dedica a mandar mensajes a través de las redes sociales presumiendo textualmente de que 'el control de la pandemia en España se hizo de manera ejemplar'. No es que no se dimita, es que se encima se presume de algo que a estas alturas nadie se cree.

Y ha reaparecido. Pablo Iglesias. En Twitter. En persona de momento no se contempla. A la vez que el ministro de Sanidad anunciaba el cierre del ocio nocturno en España el vicepresidente y que yo sepa responsable de las residencias de mayores salía de tapadillo a defenderse de lo suyo. Lo suyo es la caja B de Podemos. A vuelto a cargar contra nosotros, contra la prensa, a decir que con esto se quiere tapar el debate sobre la monarquía, y que el horizonte republicano tiene estos costes y él los asume. No hace falta decir nada más.