Las razones por las que Sánchez no quiere un cara a cara con Casado

Habrá debate a cinco días de las elecciones y a cinco bandas. Es la propuesta que ha aceptado Pedro Sánchez después de descartar, a día de hoy, un debate cara a cara con el líder del PP. La cita será el martes 23 de abril. También el escenario del debate, Atresmedia, y la novedad. Porque estarán Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y también el líder de VOX, Santiago Abascal.

Los debates son uno de los acontecimientos electorales más analizados por los expertos en comunicación política. Uno de los más recordados es el primer cara a cara televisivo celebrado en EEUU el 26 de septiembre 1960. En un lado Richard Nixon. En el otro, John Kennedy. Nixon no quiso maquillarse y vistió un traje gris. Kennedy cuidó su imagen e incluso tomó el sol los días previos para lucir un moreno envidiable. ¿Quién ganó? Kennedy. Es famosa esa imagen de Nixon sudando. Per un dato: os que siguieron este debate por radio dieron como ganador a Nixon.

La historia de los debates en España no tiene momentos tan claros, tan decisivos como este pero sí episodios como la agresividad demostrada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy cuando le dijo en la víspera de las generales de 2015 que no era "decente". O la famosa niña de Rajoy, una figura a la que el entonces líder del PP recurrió al finalizar un debate con Rodríguez Zapatero. Aquello fue en las elecciones de 2008.

Este jueves comienza la campaña para las elecciones generales del 28 de abril y, en esta ocasión, no habrá cara a cara. Sí un debate a cinco bandas. Y es importante saber qué es más influyente y si todavía los debates televisivos son capaces de modificar el sentido del voto a escasos días de acudir a las urnas. El politólogo y colaborador de Herrera en COPE, Jorge Vilches, ha dado respuesta a estas preguntas en 'Mediodía COPE'. "No es lo mismo un cara a cara que un debate a cinco. En un cara a cara, el elector percibe que debe elegir normalmente entre el actual presidente y quiere repetir o a la alternativa. Por eso, Sánchez no ha querido ese debate con Casado. Lo que le conviene a él es dar la imagen de que las tres derechas actúan como un bloque unido y él es el muro de contención de ese 'peligro' derechista", asegura el politólogo. La presencia de Podemos también juega a favor de Sánchez porque le coloca en el centro del tablero político. "Tener a Vox tira a los tres hacia la extrema derecha y a Sánchez le da un tono centrista", asegura Vilches.

Para el experto también será interesante el papel de Abascal en su primer gran debate. "Me interesa contrastar el nivel de Abascal con respecto a los otro cuatro candidatos. Él ha llamado 'derechita cobarde' al PP o 'paleto' a Rivera. Veremos si está a su altura y si tiene algo que ofrecer", ha sentenciado.