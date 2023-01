Las medidas de la polémica pro vida de CyL: asistencia psiquiátrica, ecografía 4D y escuchar el latido

Ante la polémica suscitada con las nuevas medidas pro vida que han entrado en vigor en Castilla y León, lo normal es preguntarse: ¿qué cambia en el nuevo protocolo? ¿Dónde reside la diferencia entre el protocolo que hasta ahora se aplica en esta comunidad autónoma y el actual?

La primera diferencia radica en que ahora el médico que atienda a una mujer que quiere interrumpir su embarazo le informará de que tiene una serie de medidas por si quiere utilizarlas como asistencia psicológica, poder escuchar el latido del feto o incluso tener la opción de una ecografía en 4D.

En cuanto a la atención psicológica hasta hoy no existía salvo que el médico de cabecera, el médico de familia determinara que la mujer debía ser derivada a ese servicio. A partir de hoy, todas la mujeres embarazadas que lo soliciten podrán tener esa asistencia psicológica.

En cuanto a la posibilidad de escuchar el latido fetal entre las semana 6 y 9, se puede escuchar desde la semana 6 del embarazado, fuentes consultadas por COPE señalan que esta es una prueba que está programa incluso en aquellos casos en el que se haya optado por la interrupción del embarazo. Son ecografías con tecnología 2D.

Ecografía 4D. Hasta este momento es una prueba que solo se ciñe a criterio médico y ante la sospecha de malformaciones en el feto. Más allá de este escenario si querías hacer esta prueba debería ser a través de la sanidad privada. Se realiza a partir de la semana 20. Los hospitales de Castilla y León van a disponer de esta tecnología. A partir de ahora cualquier mujer embarazada la podra solicitar.

Es el caso de Virginia que está en la semana 30 de embarazo y tiene ya dos hijos: "me gustaría tener la opción de tener una ecografía que debería estar al alcance de cualquier mujer embarazada. La medida me parece fantástica", dice en COPE.

Dependerá del médico porque el personal sanitario no está obligado a ofrecerla ni la mujer embaraza a someterse a ella.

El protocolo no ha llegado todavía al sistema sanitario de Castilla y leon, disponen de uno anterior del año 2013 de Apoyo a la Maternidad en Castilla y León. Estas nuevas medidas no requiere de la publicación en el Boletin oficial de la comunidad, solo llegará a los sanitarios y que no obliga ni a sanitarios ni a las mujeres embarazadas y que solo busca proteger la maternidad sin menoscabar la ley del Estado.