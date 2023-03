Las dos caras del paro en febrero y las dudas sobre los fijos discontinuos: "Desde septiembre no trabajo"

Los datos de paro del mes de febrero dejan una de cal y otra de arena. Por un lado, por los datos de afiliación. Sumamos casi 89 mil cotizantes. El mayor avance en un mes de febrero desde 2015. Para los expertos, esta cifra rompe la tendencia destrucción de afiliaciones que se venían produciendo en los últimos meses. Abre la puerta a que a partir de marzo, la tendencia sea más positiva, teniendo en cuenta que el mercado laboral esta muy centrado en el sector servicios.

“Llevábamos nueve meses viendo como el ritmo de creación de empleo era cada vez mas lento. Parece que en este mes, la tendencia se ha invertido, hemos roto la tendencia de descenso en el ritmo de creación empleo”, Valentín Bote, director de Randstad Research.

La cara negativa, la que representa el aumento del paro, porque el desempleo creció en el segundo mes del año en 2.618 personas cuando, por ejemplo, en febrero del año pasado bajaba en 11.000 personas.





Las dudas sobre los fijos discontinuos

Además, hay que tener en cuenta que desde la reforma laboral, no se tienen en cuenta a los fijos discontinuo. Las personas que están inactivas, no trabajan pero, para el Servicio Público de Empleo, no son parados.

David Berlanga tiene 26, es de Madrid y trabaja como socorrista. Obviamente solo trabaja en verano, pero no para el SEPE. “Al tener el contrato fijo discontinuo. Desde mediados de septiembre estoy en el paro, que acabó la temporada", señala.

“Cuando hice el grado superior, pensé que iba a hacer un trabajo continuo, a jornada completa, hasta que me di cuenta de que con este contrato solo voy a trabajar tres meses, salvo que encuentre un polideportivo que este todo el año”, asegura.

David ahora prepara oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía donde espera poder librarse de esos contratos temporales, aunque se llamen fijos discontinuos, que le han acompañado durante su vida profesional. “No me veo como fijo discontinuo. Intento pensar en que la próxima vez que me presente a las oposiciones pueda aprobarlas", dice.

Los jóvenes y las mujeres son los colectivos más afectados por la temporalidad. El porcentaje de contratos temporales se han reducido al mínimo historico, del 14% cuando antes era del 30%. Sin embargo, aunque crece la contratación indefinida, también lo hace el número de personas que firman más de un contrato indefinido al mes. En febrero fueron 28.000.

“Desde el inicio de la reforma laboral, 400.000 personas han firmado en un mismo mes más de un contrato indefinido. Esto nos pone de manifiesto que este tipo de contratos ya no supone una garantía de estabilidad de empleo. Se está utilizando para cubrir necesidades que son genuinamente temporales”, ha defendido Valentín Bote.