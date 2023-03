Los autónomos salen a la calle: "Nos están subiendo todo, al final no nos llega ni para comer a nosotros"

Solo en el mes de enero España perdió 671 autónomos al día, en un año en el que se han cerrado 20.000 establecimientos. Malos tiempos para los autonómos tal y como ha relatado en 'Herrera en COPE', Camino Delgado, presidenta de la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar (AUPA) que denuncia que detrás de esta cifra se esconden "subidas en todo". En este sentido denuncia el "sablazo" que han recibido en el mes de enero "con la subida de la revalorización automática de un 8,6 por ciento y otro impuesto, el de Equidad Intergeneracional (MEI) por la baja natalidad y debido a la generación baby boom que nos empezamos a jubilar".

A esto hay que sumarle una nueva tasa que ha llegado esta semana por el "protocolo de acoso laboral y sexual". "Solamente con que tengas un empleado tienes que contratar una empresa que ronda entre 200 y 250 euros".

Recuerda Camino Delgado que además se acaba de eliminar "el 100% de la bonificación de las cotizaciones cuando hay una sustitución por baja maternal".

La presidenta de AUPA entiende por otro lado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno hasta los 1.080 euros, si bien a su juicio no deja de ser un coste añadido para los autónomos. "Nos encantaría poder pagar más a los trabajadores, pero si le añadimos el resto de subidas al final no nos da ni para comer a nosotros, tendremos que echar el cierre o subir los precios y los ciudadanos que ya no tienen poder adquisitivo no van a poder comprar, es el pez que se muerde la cola", ha lamentado en COPE.

Manifestación en Madrid para abril

Ante esta situación los autónomos han convocado una manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo 16 de abril. Entre otras reivindicaciones piden que aquel autónomo que no llega salario mínimo interprofesional tenga una cota cero o simbólica y que el resto pueda elegir como hasta ahora".

Otra de las reivindicaciones pasa porque la baja de estos trabajadores por cuenta propia "sea desde el primer día con la exoneración de la cuota desde el primer mes no como ahora que es a partir del 61 día".

Tener por otro lado "derecho a un paro real ya que ahora "son tantos los requisitos que al final no se lo dan a casi nadie" y "una jubilación digna, equiparada al trabajador en régimen general". Recuerda que los autónomos son "recaudadores de IVA para el Gobierno y que este no le "está compensado de ninguna manera".

"Somos lo dinamizadores de la economía" y el Gobierno insiste "se tiene que dar cuenta de que trabaja para nosotros y no nosotros para ellos", ha concluido.

16 de abril, manifestación de autónomos en las calles de Madrid.



Para estar informado de todo, mantente pendiente de las redes.#STOPatracoautonomos#PARAparanopararsiemprepic.twitter.com/5ErwQRFzDv — AUPA (@AUPA_Autonomos) March 2, 2023

