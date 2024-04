Juan Peña sorprende a Pilar García Muñiz cantando a capela: "Va a ser increíble"

Desde muy pequeño la pasión de Juan Peña ha sido la música. Él es de Jerez y recuerda muy bien como de pequeño cuando en el colegio le preguntaban que quería ser de mayor, respondía que iba a ser cantante.

Esta Semana Santa le llamaron de ese colegio y estuvo visitándolo. Sus profesores recordaban como siempre lo castigaban porque no paraba de cantar. Como él mismo dice “su vida la tenía muy clara”.

Sin embargo, sus padres le dijeron que antes tenía que estudiar y se matriculó en gestión administrativa. Comenzó sus prácticas en las oficinas de unos grandes almacenes. Juan pensaba que lo iban a poner en la sección de discos pero acabó en la administración. Allí entre nominas y albaranes Juan en realidad tenía su cabeza en la música. Sobre todo en el grupo que había montado con sus mejores amigos que se llamaba Dukende.

Ellos versionaban canciones y como Juan en su casa no tenía ordenador, en el trabajo se dedicaba a escribir las letras e imprimía varias copias para dárselas a sus compañeros.

Vídeo

Un día en las oficinas de esos grandes almacenes se acercó para hablar con él, el Jefe de Personal: “Se reía de mi y me afectó. Mis sueños se vinieron abajo porque me dijo que iba a estar haciendo fotocopias toda mi vida”. Pasaron ocho años y cuando Juan presentó su primer disco tuvo una firma de discos en ese centro comercial y se encontró a aquel jefe que “agachó la cabeza”.

Peña asegura que todo lo que ha soñado, se ha cumplido. Él recuerda que con ocho o nueve años en los dictados del colegio escribía que iba a ser cantante. Reconoce además que donde más disfruta es estando en contacto con los demás: “Yo siempre he querido ser como Los del Rio. Me gusta mantenerme y donde más disfruto es en los eventos. Disfruto conociendo a personas relevantes en sus profesiones”.

Uno de los pilares fundamentales en la vida de Juan Peña es la fe. Uno de los momentos más especiales que él recuerda fue cuando cantó delante del Papa Francisco. Un día que nunca olvidará: “Es la persona más significativa de la religión católica y me impresionó”.

Juan explica que él es creyente y que su familia le ha inculcado la fe. Recuerda con mucho cariño ir a rezar a la capilla de su cole: “Me he criado con mi Semana Santa y con el Rocío. Me he criado en Andalucía y en sus tradiciones y ahora se las intentó inculcar a mi hijo”. El cantante Juan Peña va a participar en la Fiesta de la Resurreción en la madrileña Plaza de Cibeles. Una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas que celebra en esta Pascua que Cristo ha resucitado y que mejor manera de hacerlo que bailando y cantando. El año pasado esta fiesta reunió a más de 60.000 personas y este año se esperan 100.000.

Peña nos invita a asistir porque el año pasado se vivió muy buen “rollo”. “Había desde niños, hasta personas mayores. Sobre todo lo importante es que nos juntamos por un mismo motivo, la resurrección de Cristo” ha indicado. La entrada es gratuita y todos estamos invitados.