El joven que trepó dos pisos para salvar a una anciana: “No me lo pensé dos veces”

Eran las cinco de la tarde del este lunes y la alarma saltó en la calle Padre Lucas de Calahorra, La Rioja. Una anciana estaba a punto de caer por el balcón de un segundo piso. Camilo Medina, un joven de 24 años del barrio no se lo pensó dos veces y trepó por el edificio.

En los bajos del mismo bloque está el locutorio que regentan sus padres. Camilo es psicólogo y trabaja en un centro de atención a personas con autismo. Esta semana tiene fiesta, y aprovecha para ayudar a sus padres. En el momento de los hechos se encontraba en el establecimiento. Probaron todo para salvar a la mujer, incluso echaron mano de una furgoneta para acortar la distancia entre el balcón y el suelo. “Así como mínimo si tenía que pasar algo malo, minimizábamos el impacto”, asegura en Mediodía COPE.

Recuerda el episodio como unos minutos de mucha tensión: “Saqué una escalera del interior del locutorio para ayudarme a subir”. Cuando llegó al balcón, agarró la anciana y la metió dentro del piso. Vio que tenía un golpe en la cabeza, pero no lograba entenderla porque hablaba rumano: “Fue imposible entendernos, así que le ofrecí agua, me senté junto a ella y le cogí la mano. Le pedí que me imitara y empecé a hacer unas respiraciones para que se calmara”.

Camilo explica que no ha sido consciente de lo que sucedió ayer hasta que no ha empezado a ver vídeos, en el momento estaba en shock. El joven ha aprovechado para recordar la importancia de tratar la salud mental para evitar situaciones como esta.

Puedes ver las imágenes del rescate aquí.