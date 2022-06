Jaime Sanz Santacruz: "Los mayores son los grandes olvidados"

El último libro del sacerdote del Opus Dei don Jaime Sanz Santacruz es 'Aprender a querer: No endurezcáis vuestro corazón', de la editorial Palabra. "La idea es que este libro sea una segunda parte del primero y que aún haya una continuación con un tercero. Mi idea es hacer una trilogía", ha dicho don Jaime Sanz Santacruz en 'Mediodía COPE'. "Quiero hablar de la vocación, de cómo todos tenemos un camino que se vive en la vida. Ese camino, primero de todo hay que saber cómo ilusionarse con él, después aprender a querer a los demás y, por último, llevar a todas partes esa misión que todo cristiano tiene de llevar esa semilla cristiana a los demás".

"A veces queremos mal. Este mundo de prisas y desconfianza es un ambiente en el que nos ponemos como punto de referencia y nos olvidamos de los demás", ha dicho don Jaime Sanz Santacruz en 'Mediodía COPE'. "Es un error porque tenemos un corazón enorme que tenemos que saber desarrollar y matar el individualismo que hace daño a las relaciones con los demás".

"Es una contradicción porque en el mundo de la comunicabilidad nunca ha habido tanta gente sola, yo creo que es porque a veces vamos con prisas y no nos paramos a mirar a los demás", ha dicho don Jaime Sanz Santacruz en 'Mediodía COPE'. "Si no tienes esa disposición a escuchar es muy difícil que luego puedas ayudar a los demás porque no sabes lo que necesitan porque no te pones a tiro para que te lo digan".

"Tenemos una capacidad infinita de amar. Si nos ponemos en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra comunidad de gente en la que vivimos, en cuidar esa ternura y en cuidar a los demás, seguramente todos los corazones que están fuera, entrarían dentro del tarro", ha dicho don Jaime Sanz Santacruz en 'Mediodía COPE'. "Los mayores son los grandes olvidados y los que tienen más cosas que contar. Es curioso. Porque lo más interesante es escuchar a una persona mayor que te cuente sus batallas y que las batallas que nos cuentan son apasionantes".