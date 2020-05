Inquietud en las plantas españolas de Renault ante los despidos a nivel mundial: "A largo plazo hay dudas"

La tensión generada por las noticias sobre despidos en grandes marcas multinacionales se extiende cada día y deja sin dormir a miles de trabajadores, y a sus familias. Ahora sumamos la inquietud que sufren en las plantas españolas de Renault, en Valladolid y Palencia.

No es para menos. Ante las palabras de los responsables del grupo, que hablan ya de 15 mil despidos durante los 3 años siguientes. En este largo tiempo pueden ocurrir muchas cosas. Hemos hablado con Juan, que lleva 22 años acudiendo a la planta de Renault en Valladolid. Es su modo de vida, era también el de su padre, ya fallecido. Entró en la fábrica soltero, y ahora tiene dos hijos.

Son muchas crisis las que ha vivido en su carrera profesional, pero en esta ocasión se añade a la inestabilidad económica por la producción y la crisis del coronavirus.

Juan manifiesta su incertidumbre y miedo al ver cómo está la situación en Nissan. Añade que “a corto plazo no ve mucho problema, pero a largo plazo tiene muchas dudas. Estamos siempre en la cuerda floja”. Para él es importante la apertura de nuevos mercados, que que abren con nuevas tecnologías, frente a las factorías que son viejas aunque se remodelen. Él entró a trabajar con un contrato de prácticas y al finalizarlas se benefició del “contrato relevo” porque su padre trabajara también en la planta.

Incide en la inestabilidad del sector, ellos han tenido épocas de grandes producciones -últimamente por la aparición de modelos híbridos- y de repente cae, y en dos meses reducen el número de turnos considerablemente.

Reconoce que su situación de antigüedad y su puesto hoy en día no garantiza que no puedan ser despedidos. Juan es claro respecto al duro golpe a los empleados si se redujera la plantilla: “Son familias de largo, familia directa, familia no indirecta y el entorno; pareja, marido y mujer; padre e hijo”. Es una de las muchas historias que tienen su futuro atado a empresas multinacionales que llevan décadas dando trabajo a varias generaciones.