La excusa de un vecino de Madrid para librarse de ser miembro de la mesa electoral: "Desde febrero"

Apenas quedan dos semanas para que lleguen las elecciones autonómicas y municipales, uno de los eventos del 2023 que más se esperan con ansias porque pueden cambiar el rumbo político de nuestro país, de cara a las generales que se esperan para finales de año. Bien sabes que estas semanas de campaña van a ser fundamentales y todas las formaciones políticas van a intentar, en todos los puntos del país, llevarse el mayor número de votos.

En cuanto a los votantes, tenemos todavía tiempo para decidir si queremos o no votar por correo (el plazo para solicitarlo se cierra el 18 de mayo) y ya sabemos con claridad si nos ha tocado ser parte o no de la mesa electoral, ya que el sorteo se ha cerrado. Y, si eres de esos afortunados a los que le ha tocado ser miembro, hoy mismo acaba el plazo para intentar librarte de ella.

De eso hemos hablado en Mediodía COPE, y de todas esas alegaciones que muchos de esos afortunados han hecho para no tener que acudir el domingo 28 de junio a los colegios electorales para ser parte de la mesa. Nos hemos ido hasta la Junta Electoral de Madrid, donde nuestro compañero, Ramón García Pelegrín nos ha contado las alegaciones más curiosas que ha visto.

Alegaciones de todo tipo para librarse de ser mesa

Lo primero que hay que saber es que, para poder librarte de ser miembro en la mesa electoral, tienes que tener una causa más que justificada. Entre ellas, ser mayor de 65 años, tener que trabajar ese día en un medio de comunicación o, por ejemplo, ser uno de los candidatos a mesa electoral.

En COPE hablamos con Óscar, que tenía un viaje reservado desde hace tiempo a París con su esposa y que le sirve como alegación. "Tengo un viaje de ocio, me han dado un papel y me han dicho si la excusa es legal y se puede hacer o no. Espero que sí, porque tengo todo pagado desde febrero" explicaba.

En un plazo de cinco días, le dirán si su excusa es válida. Si después de hoy las personas designadas no pueden acudir al colegio electoral, tendrán un plazo de 72 horas antes del 28 -M para comunicar su ausencia, con causas como tener alguna discapacidad o incapacidad absoluta para trabajar, estar embarazada de más de 6 meses, o haber formado parte de una mesa electoral tres veces en los últimos diez años.

El pueblo que ha decidido suspender su campaña electoral

Esta es una de las curiosidades que tenemos en este viaje electoral hasta el 28 de mayo, que estará marcado por toda la campaña electoral que se realiza en toda España por todos los partidos políticos.

Pero hay un sitio donde no tendrán espacio para pedir el voto las formaciones, y ese es en Petrer, Alicante, donde celebran la fiesta de Moros y Cristianos. "La fiesta se antepone a la política. En los cinco días de fiesta, se habla solo de fiesta y no se habla de política" lo explicaba en COPE Enrique Rubio, que preside Unión de Festejos. La campaña, eso sí, la retomarán en cuanto acabe la fiesta.