Tres vecinas de Hortaleza aprenden a usar Twitter y convierten un paso de cebra en clave para las elecciones

Los cristales de algunas casas vibran por la cercanía de la autovía, son edificios altos, de un color naranja gastado y, en la cubierta, un cono que las hace diferentes.

Sentadas en la terraza del 'Bardina': Charo, Josefina y Ana Lucía.

Conociendo de cerca a estas tres mujeres se entiende por qué una marquesina para la parada del autobús y un paso de cebra son decisivos para la campaña electoral en Hortaleza, un barrio de la capital madrileña.

Descúbrelo escuchando el primer episodio de '28M, el Daily'.

Como narra José Luis Concejero: “Hace 20 años Ana Lucía se quedó ciega, tuvo que dejar de trabajar como asistenta, el mundo se le vino encima, era el remate a una vida llena de dificultades”.

Ella misma lo explica en COPE: “Ahora lo tengo superado pero, si echo la vista atrás, no lo quiero volver a vivir”.

Mientras, otra de sus amigas reconoce que a los 12 años no tenían agua en el barrio: “teníamos que cargar las garrafas desde las fuentes, he tenido 5 hijos, no ha ido mal”.

Por su parte, Ana Lucía contaba que, tras quedarse ciega, le “dieron un puesto en la ONCE y, durante 18 años”: “trabajé vendiendo cupones, me sentía culpable porque no le ha tocado a nadie”.

“Mi ex no quería que trabajara, era muy suyo, he trabajado poco y siempre he estado cuidando a mis hijos y en mi casa. No tenía ni pueblo, porque soy de Madrid”, reconoce.









Un paso de cebra, clave en Hortaleza gracias a Twitter



Mientras se ríen hay cicatrices en sus miradas, viven en lo que era la periferia de Madrid, donde pasa la autovía.

Una de ellas señala cuál es la principal reclamación de los vecinos para la calle en la que viven: “Esto es una parada de autobús, esta está bien, y allí enfrente delante de la Farmacia hay una sin marquesina ni nada, sólo un poste. Y luego ni hay paso de cebra aquí, hay uno allí a la vuelta, no vas a ir hasta allí para cruzar aquí. Que nos ayuden a poner el paso de cebra que les estamos pidiendo todo el tiempo y la marquesina de la parada del autobús”.

José Luis Concejero con las tres vecinas del barrio de Hortaleza, protagonistas de '28M, el daily'





Y es que les hacen más caso cuando hacen la petición vía Twitter, como ellas mismas explican: “vino una chica del ayuntamiento para que decirnos que hagamos por ahí peticiones y mandemos fotos”.

Así, el conductor de '28M, el daily', José Luis Concejero, ha querido hacer una reflexión tras oír las historias de Charo, Ana Lucía y Josefa: “Estamos en campaña electoral, oímos promesas de todo tipo, ayudas directas, vivienda, empleo, impuestos... La vida de este barrio va a cambiar poco después del 28 de mayo, son vidas llenas de baches, dificultades, que se van heredando de generación en generación”.









“En las periferias el tiempo y las estaciones del año tienen el mismo color pero ellas se han ganado el derecho a pedir cierta ayuda o una oportunidad para una vida más fácil. Pero no lo hacen, Josefina, Ana Lucía y Charo se conforman solo con un paso de cebra y una marquesina que les resguarde de la lluvia cuando están esperando el autobús”, concluye.