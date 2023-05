La multa que pueden ponerte si te toca ser parte de la mesa electoral y no te presentas: hasta pena de cárcel

A día de hoy quedan apenas 26 días para una de las fechas de las que venimos advirtiéndote desde que empezó 2023: las elecciones municipales y autonómicas. Y no sabemos si lo habías notado pero, aunque no seas candidato, puedes salir elegido. Y es quue hoy es el último día que tienen los ayuntamientos para cerrar el sorteo entre sus vecinos que concurrirán en las mesas electoras. De ellas te hablamos en Mediodía COPE, pero lo primero que tienes que saber, es que si te eligen, tienes que ir obligatoriamente, si no, escucha la multa que te puede caer.

No es tontería, porque de hecho, la propia Guardia Civil y la Policía podrían ir en tu busca si no te llegas a presentar en tu puesto de la mesa tal y como te toca y encima no has presentado ninguna alegación. Porque sí, hay algún motivo de excusa para que no te toque mesa, pero tiene que estar muy bien justificado.

Los motivos de alegación para evitar la mesa

Que sepas que, si eres mayor de edad, ya eres susceptible de ser elegido para estar en la mesa electoral. Entre los requisitos se encuentran el de ser mayor de edad, saber leer y escribir, y ser menor de 70 años, aunque, si ya tienes 65, puedes renunciar de forma voluntaria. Lo que se requiere para ser presidente es estar en posesión de un título de bachiller o de Formación Profesional en segundo grado.

Eso sí, según las estadísticas, a la mitad de la población le va a tocar al menos una vez ser parte de la mesa. ¿Cuándo podemos saber si no ha tocado? Pues si has sido el elegido, a los 3 días te llega una notificación, y tienes un plazo para presentar alegaciones que tienen que estar documentadas y justificadas.

Por ejemplo, encontrarte de baja médica, estar embarazada de más de 6 meses, tener alguna discapacidad funcional, estar cumpliendo condena o, por supuesto, ser candidato a alguna de las listas. Esto te interesa si eres periodista, porque si trabajas cubriendo las elecciones ese día, puedes eximirte de la mesa electoral.

Y si alguna vez ya te ha tocado estar en la mesa, que sepas que podrías alegar no hacerlo de nuevo si en los últimos diez años te ha tocado hasta tres veces, como le pasó a Jorge Morales, que ya ha estado en ella dos veces, la última, de presidente.

En Mediodía COPE nos contaba su experiencia, aunque la última fue enriquecedora al ser la primera vez que su hermana votaba. Puedes escuchar su experiencia completa en el audio que tienes más arriba.

¿La recompensa? Pues 70 euros y un bocata.

Unas elecciones con más formaciones

Este es un año que va a estar repleto de elecciones, y no nos referimos solo a las autonómicas y municipales, sino a las generales, que serán, si todo va bien, hacia finales de año. Serán diferentes porque habrá una formación nueva: Sumar, de Yolanda Díaz. ¿Conseguirá arrebatarle votos a Podemos?

Era Carlos Herrera, director de Herrera en COPE, quien lo analizaba y puedes verlo en este vídeo.