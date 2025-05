La sorprendente respuesta de Martínez-Almeida al ser preguntado por el Clásico y el final de la Liga: "No descarto recibir una camiseta"

Publicado el 08 may 2025, 20:52

Dani Carvajal ha dado el pistoletazo de salida a las Fiestas en honor a San Isidro desde el balcón de la Casa de la Villa, desde donde el jugador del Real Madrid ha ofrecido el tradicional pregón. El lateral derecho estuvo acompañado en el acto por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y representantes de los diferentes grupos municipales.

Durante su discurso, Carvajal ha reivindicado el espíritu de Madrid como "una actitud y un estado de ánimo". "Te empuja a salir adelante, incluso cuando todo se pone cuesta arriba", ha manifestado.

EuropaPress Dani Carvajal durante el pregón de las Fiestas de San Isidro.

Tras el evento, José Luis Martínez-Almeida atendió a Melchor Ruiz. El alcalde de Madrid aplaudió el discurso de Carvajal, pero también habló en el micrófono de la Cadena COPE de cómo ve el Clásico del próximo domingo y el desenlace de la Liga.

"El discurso ha estado muy currado y ha sido muy bonito, la verdad. Pero me quedo con una frase, que me ha gustado especialmente, que es que Madrid no es una ciudad, es una actitud ante la vida. Y creo que resume muy bien lo que somos los madrileños", señalaba Martínez-Almeida.

Al ser preguntado por el partido que disputan este domingo Barcelona y Real Madrid, dijo: "El Madrid es capaz de todo. Lo razonable sería que el Barcelona ganara esta Liga, pero como el Madrid les dé un susto... LaLiga es del Madrid".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Martínez-Almeida recibe al Real Madrid tras conquistar el doblete en 2024.

Aunque antes de la pregunta, dejó esta curiosa reflexión en el micrófono de Melchor Ruiz. "Esto no tiene nada que ver con un recibimiento al Real Madrid. Pero te digo una cosa, con la temporada que lleva el Real Madrid... no descarto todavía recibir una camiseta", afirmaba el alcalde de la capital de España.

Y agregaba: "A mí me da la sensación de que el domingo, como mínimo, el Madrid saca un empate. Cuando digo esto es que le doy más opciones de ganar que de perder. Creo que tiene más opciones de ganar en Barcelona que perder".

Para finalizar, Martínez-Almeida invitó a madrileños y no madrileños a pasar por La Pradera de San Isidro para vivir las fiestas de la ciudad.