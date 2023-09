La estafa por la que podrían robarte miles de euros y sin pinchar en ningún enlace: así te pueden engañar

Seguro que muchísimas veces has escuchado, te han advertido, y te han avisado de que, si te llega un mensaje de texto o un correo algo sospechoso, con un enlace, lo primero que tienes que hacer es no pinchar en él. Y es que detrás de ello, puede haber una estafa en la que, metiendo tus datos, te roben y estén meses haciendo transacciones con tus datos.

Mucha gente cae en ese tipo de estafas pero, como se ha corrido la voz y se ha alertado de ellas, los ciberdelincuentes han perfeccionado sus técnicas para engañarte y seguir robando tu dinero. Y todo a través de una estafa con un método muy sencillo: solo llamándote por teléfono. Y no, ni siquiera tienes que darles tus datos, porque solo con contestar con un "sí" ya pueden robarte.

Pilar García Muñiz revela la última estafa que sufrió por la que casi le roban miles de euros ?? https://t.co/Q7LJtrqLG6 — COPE (@COPE) July 16, 2023

Y es que somos muchos los que descolgamos con esa palabra, y solo con esa fórmula, los ciberdelincuentes pueden engañarte. Porque graban ese sí y lo utilzan más tarde para suplantar tu identidad y autorizar transacciones de las que tú no tienes conocimiento. Normalmente lo hacen con pagos pequeños, mes a mes, y así apenas te das cuenta.

De esta alerta ya ha abisado el Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuya técnico para ciudadanos, Ruth García, explicaba en Mediodía COPE que, a veces, no hace falta ni responder con un sí, porque a través de distintas preguntas, van a intentar conseguirlo. "Es habitual que realicen distintas preguntas y que recibe esa respuesta, podrían darle de alta y finalizar el proceso, aunque va de la mano de otros fraudes online" explicaba.

El caso de María: cuidado con lo que respondes

Este tipo de estafas abundan a nuestro alredor, por eso, en COPE, María ha querido contarnos su historia. Ella llevaba meses recibiendo llamadas de este tipo, y, cada vez que descolgaba el teléfono, respondía con un "sí", al tiempo que le colgaban. En paralelo, le mandaban muchos sms con enlaces fraudulentos que, en un principio no pinchó.

Poco a poco, le fueron robando dinero hasta quitarle unos 200 euros que, afortunadamente, pudo recuperar. "Colgaban al instante, mensajes en paralelo con enlaces fruadulentos y con el nombre de Amazon y otras empresas me sablaban. Vi a los meses que se cobraba un importe que no había hecho y acto seguido llamé a mi banco para cancelar mi tarjeta, pero fue un susto" expresaba.

?? Un experto explica en @Poniendocalles las claves para evitar las estafas digitales



?? "Hay que protegerse"https://t.co/y2JDc5KNnD — COPE (@COPE) August 10, 2023

"En un enlace me metí y en el resto no, pero sí, en alguno caí. Eran cantidades pequeñas repetidas dos veces al mes durante varios meses, vi que era sospechoso y cuando detecté eso empezó el periplo para conseguir que me lo devolvieran, fue llevando a cabo una denuncia en la guardia civil, adjuntas los impportes y se encargan de la denuncia y el banco se encarga de forzar para que te lo devuelvan, el importe total fueron unos 200 euros o más, ahora me lo pienso dos veces lo de contestar" sentenciaba.

Por eso, los expertos avisan de que hay que tener mucho cuidado con cómo respondemos a las llamadas.