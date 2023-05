La española que acudirá a la fiesta de coronación de Carlos III en 'Mediodía COPE': "Un honor"

Han pasado casi 70 años desde que los británicos asistieran a la coronación de un Rey. Era el 2 de junio de 1953 cuando Isabel II se coronaba reina cuatro meses después de la muerte de su padre, el rey Jorge VI.

Pue siete décadas después, mañana volverá a repetirse una ceremonia solemne con 1.000 años de historia, aunque veremos algunas diferencias como en el número de invitados que ahora será cuatro veces inferior que los que acudieron que para la coronación de Isabel II.

2.200 jefes de Estado y de Gobierno, además de miembros de monarquías europeas, van a asistir a una ceremonia que comenzará con el desfile de Carlos III desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster.

Una ceremonia calculada minuto a minuto por la flema británica y el protocolo de palacio, pero los fastosde mañana no son los únicos que se van a desarrollar para celebrar la continuidad de la monarquía británica.

De hecho la fiesta de celebración privada de esta coronación será el martes.Tendrá lugar a las cuatro de la tarde en los jardines del Palacio de Buckingham y a ella asistirán unas 5.000 personas. Y entre esos 5.000 invitados está la española Beatriz Albo, una salmantina que lleva 31 años residiendo en una ciudad al norte de Gales.

"Un honor muy grande. Todavía no me lo creo hasta que esté ahí, algo subreal", le comenzaba diciendo Beatriz a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, que al verlo cada vez más cerca se va creyendo lo que le parecía algo increíble cuando hace tres semanas recibía la invitación para asistir a esa fiesta en el Palacio de Buckingham.

¿Cómo es ese momento cuando ves el sobre sellado por la Casa Real? "Lo primero que vi fue el emblema del Palacio de Buckingham que tiene por detrás, creí que era una broma, pero ya al ver el escudo de Carlos III y de Lord Chamberlain, que es el jefe de la Casa Real, me quedé patidifusa, fue increíble" y se ríe recondándolo.

Lo que también nos ha contado Beatriz es cómo le ha llegado la invitación, por qué es una de los invitados elegidos, "fui nominada hace tres meses por lo que llevo hecho por mi empresa Sabor de Amor, pero solo quedaban cinco semanas y pensé que bueno fui nominada y ya está, pero cuando ya llegó la carta es que es real, real, va a pasar, es muy emocionante, de verdad", afirma.

¿Cómo has conseguido ser invitada a una celebración histórica?"Fui nominada por la ministra de Asuntos rurales de Gales. Yo llegué hace 31 años a estudiar con una beca de seis meses, luego hice el doctorado, di clases de ciencias y, cuando monté mi empresa hace 9 años gané un concurso tipo MasterChef para la BBC, con un chef muy reconocido y, con esa fama con mi salsa de paella y promoviendo la gastronomia española y sintiéndome muy partícipe de la vida de Gales, mis hijos han nacido aquí, creo que la ministra vio en mí una mujer luchadora, que nunca he desistido y he ayudado a otros, también, y es muy bonito que viera estas cualidades en mí, es un honor increíble", confiesa esta salmantina, galesa de adopción.

Beatriz no sabe con quién se puede encontrar el próximo martes durante esta fiesta "no sé nombres de nadie más, conozco a mucha gente y no conozco a nadie que vaya a ir y, me preguntan pero Beatriz, cómo es posible, puedo encontarme con cualquier, estoy deseando verlo".

El protocolo del vestido, resuelto

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Confirma que todo está milimétricamente organizado, "todo, el horario y el código de protocolo de vestir es perfecto, las mujeres vestido de cóctel, los hombres de frac o traje normal, tienes que llevar sombrero -es imprescindible-, asegurarte que llegas a las tres para hacer cola y en la invitación te pone incluso a qué hora vas a tomar el té, a qué hora vas a saludar a los reyes, a qué horas te vas a ir, pero lo que no sé todavía es el menú, si no hay algo español tendré que decirle al Rey que ponga alguna salsa mía", detalla Beatriz a Pilar.

Y pese a que el tiempo ha sido escaso, Beatriz ha resuelto ya el tema del vestido, "no tuve tiempo y me iba de vacaciones a Asturias, y en uno de los favoritos de España, en Gijón, encontré mi traje favorito en verde, el sombrero lo cogí aquí también en verde, y todo el mundo te dice que lleves zapato cómodo así que llevo unas sandalias que ya tenía, también bonitas y cómodas",

Esta noche los bares y pubs de Inglaterra y Gales abrirán dos horas más para celebrar la coronación del nuevo Rey. Mañana se suspenden los actos por la mañana para que toda la atención se centre en al ceremonia de la Abadía de Westminster y en los alrededores, hasta el punto de que la Premier no ha programado partidos hasta que finalicen los actos a las cuatro de la tarde.

El domingo habrá un concierto en el Castillo de Windsor, en el que actuarán Katy Perry o los Take That entre otros. Y el lunes se ha declarado festivo en todo el país. Todo un calendario dedicado a consolidar la monarquía como el pilar institucional más importante con el que cuentan los británicos.