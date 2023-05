La drástica decisión de una madre durante la comunión de sus hijas tras pagar más de 2000 euros: "Ni bandejas"

Varias familias han vivido una situación muy complicada en plena celebración de la comunión de sus pequeños. En concreto, han denunciado que un club de la localidad madrileña de Algete les ha dejado sin la comida contratada a pesar de que el servicio estaba pagado previamente.

María es una de las afectadas y ha contado su historia en 'Mediodía COPE' con Pilar García Muñiz. ¿Quieres descubrir exactamente lo que le ocurrió? Puedes escucharlo aquí.

En su caso, era la comunión de sus hijas mellizas y lo que menos pensaban es que todo acabaría así. "Cuando llegué pensaba que había hecho lo más difícil: reunir a la familia y mi sorpresa fue cuando llego al banquete y veo que no hay vasos, faltan sillas, hay una mesa sin montar", asegura.

Tal era la situación que sus hijas llegaron a meter prisa para montar esa mesa al llegar los invitados. Esta madre ya vió que el día iba a truncarse. Pasó el tiempo y no sacaban ni comida ni bebida.

"Quería sacar a los niños de allí cuanto antes"

Esta madre también ha denunciado que no tenían ni vasos en las mesas. "No se acercaban los camareros, le pedía a los familiares que les fuesen dando los regalos a las niñas. Tuvimos que empezar por el final intentando entretenerlas. Busqué al responsable y no estaba. Pagué el 100% por adelantado. Me metí en la cocina, vi que no había comida. Los camareros no tenían ni las bandejas. Pedí que llevasen por lo menos agua o refrescos". No te pierdas la historia al completo en el audio disponible a continuación.

Les mandaron unos menús con una media de unos 45 euros por persona. Pagó unos 2.050 euros en total. Finalmente, entró una segunda vez en la cocina y les pedí vino a los invitados y comida para los veinte niños que allí se encontraban. "Al final puse dos botellas en cada mesa".

María sacó tartas (que ella misma había llevado) porque su propósito era "sacar a los niños de allí cuanto antes. Empezó a venir la policía y no quería que viesen eso".

El responsable emitió un comunicado pidiendo disculpas por las carencias en el servicio. "Me estoy poniendo en contacto con todos. Dice que el retraso en los suministros se debe a problemas organizativos", explica. Dice que en ningún caso puede hablar de estafa.

La afectada que ha contado su historia en 'Mediodía COPE' dice que no ha recibido comunicación alguna por su parte y que tratarán de solucionar lo ocurrido de forma amistosa.

