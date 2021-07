Le despiden con la música con el que tantas veces llevó en su camión a quien lo necesitaba

¿Has acudido a un funeral que ha transcurrido fuera de la normalidad? Hoy te contamos un entierro muy emocionante que se vivió el pasado junio en La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria. El protagonista se llama Santiago Díaz, aunque todos le conocían como “El Florero”.

Fue una de las primeras personas de la zona en tener un transporte, cuando nadie más lo tenía. Hacía servicios a la comunidad, llevaba al personal… pero sobre todo se le conocía por tener un camión en el que transportaba a los músicos cuando iban a tocar a las fiestas de los barrios.

La música que llevaba en su camión es la que han sonado en su despedida porque una banda ha tocado mientas despedían a Santiago Díaz.

En Mediodía COPE han querido saber quién era Santiago “El Florero” y por qué ha tenido esta despedida tan emotiva. Han hablado con su hijo, Ulises Díaz, para conocer de primera mano cómo era “El Florero”.

"Él pasaba con su música en el camión por todo el pueblo y en aquella época no había no había ni transportes ni nada y él estaba las 24 horas disponible para cualquier persona que necesitara llevarlo, a Las Palmas, al médico, para cualquier situación estaba disponible siempre" ha recordado Ulises de su padre. "Era una persona que nunca tenía uno no" ha señalado para explicar cómo su padre ayudaba a todo los vecinos que necesitaban transporte.

"El Florero" era un hombre infalible y así lo he ha descrito su hijo: "Empezó en el Ayuntamiento y estuvo allí trabajando hasta la fecha que se retiró, hace 20 años, pero siempre has seguido con la tradición, año tras año, incluso malo, siempre". La última vez que se subió al camión fue antes la epidemia del COVID.