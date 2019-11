Más allá de la élite, en muchos campos de España se disputan miles de partidos de fútbol base y categorías regionales. En ocasiones son noticia en los medios por algo negativo como son las peleas u otro tipo de incidentes que no representan para nada los verdaderos valores del deporte. Lo que se ha vivido en Cádiz este fin de semana es más bien todo lo contrario, un ejemplo.

Partido de categoría cadete, niños de entre 14 y 15 años, que enfrentaba al Mentidero de Cádiz y al Club Deportivo Santo Cristo. El encuentro transcurría con normalidad cuando de repente, Alexis, un jugador del Mentidero veía como no podía seguir jugando. Era aproximadamente el minuto 60. Y no, no le habían expulsado ni nada parecido. Se habían roto sus botas...

Sin ellas, lógicamente, no puede jugar, pero Alexis tuvo la suerte de contar en ese estadio con un aliado quizás inesperado. Su nombre, José Caucelo. Era el juez de línea en ese partido y pasó por Tiempo de Juego para explicar con Paco González el desenlace de esta historia: “Estaba de asistente en la zona de banquillos y entonces en una en un lance del juego al chiquillo se le rompe la bota ,es sustituido y cuando se dirige al banquillo y el entrenador le dice que si no tiene otra bota no puede jugar. Me tocó un poco la fibra, la talla coincidía y le dije toma para que puedas seguir jugando”.

Alexis pudo seguir jugando y José también continuó con sus funciones de árbitro asistente, pero eso sí, lo tuvo que hacer descalzo. Para nada le importó. En aquel momento lo que más le importaba al niño era poder seguir jugando y gracias al gesto de José pudo hacerlo. El linier resaltaba “la satisfacción” después de realizar ese gesto que le “salió en el momento”.

En Mediodía COPE hemos hablado con el otro gran protagonista. Alexis recuerda como fue aquel momento que le dejó totalmente sorprendido: “Se me partieron las botas en medio del campo y me sustituyó el entrenador. Era lo último que me esperaba, que el línea me dejara el par de botas para poder jugar”.

Alexis se lo contó a sus amigos y lo publicó en redes sociales, pero al principio ni se lo creían: “Por las redes sociales puse lo que me sucedió y mucha gente me dijo que era que era mentira”, comentaba Alexis. Esa ayuda ya le fue reconocida al acabar el partido, pero Alexis también ha querido dejar un mensaje en los micrófonos de COPE para José Caucelo: “Le dí las gracias allí en el campo y bueno si pudiera hablar con él pues le diría que gracia ya que sino no podría haber jugado”.