Las consecuencias de Filomena, un año después de la gran nevada: "Los daños eran irreparables"

Se cumple un año de una de las mayores nevadas de la historia bautizada bajo el nombre de mujer Filomena. Este fenómeno natural marcó el año 2021.

Esta nevada dejó imágenes impactantes: árboles caídos, coches atrapados o gente esquiando por las calles de Madrid.

Filomena se dejó sentir en toda España. La nieve vestía las calles y los edificios de las ciudades dejando una fotografía digna de ser guardada. No obstante, lo peor vino después. Como si una diosa griega desatara su furia, Filomena generó un caos absoluto en muchos lugares y colapsó ciudades como Toledo y Madrid. Una de las peores partes se la llevo el campo. Los animales y las cosechas no pudeuiron superar el paso de Filomena. Un caso es el del ganadero José María López. Él tiene tiene toros bravos y cabestros. De hecho, los famosos bueyes que corren el encierro de San Fermín cada año son suyos. Tiene dos fincas, una en Almoguera, un pueblo de Guadalajara, y otra en la localidad madrileña de Estremera. Tal fue la cantidad de nieve que cayó en su casa y el frío que hizo que 160 de sus animales murieron congelados. Antes de Filomena José María tenía 120 cabestros. Después de Filomena sólo le quedaron 27.

“Yo viví una pesadilla. Cada día que me despertaba no sabía que tenía hacer y que me iba a encontrar. El primer día me lo tome un poco como otras veces, que nieva y te lo tomas risa y te gusta pero esto se convirtió en una pesadilla total” recuerda José María.

Una vez que pasó la borrasca los animales que sobrevivieron tuvieron muchos problemas para recuperarse y algunos no lo consiguieron.

“Según fue pasando el tiempo se me fueron murieron más. Los daños que tenían eran irreparables. Vinieron varios veterinarios a verlos. Lo que es el sistema nervioso ,el tema de los riñones, la circulación, porque sufrieron hipotermia la mayoría de los animales. Vivían en el hielo. Estuvieron 12 o 13 días animales que no están preparados para ello”.

La recuperación económica de José María ha sido dura, de hecho, a día de hoy, sigue sufriendo las consecuencias. Este año debía haber herrado 140 cabezas de ganado pero sólo podrá herrar 30. Las pérdidas económicas ascendieron a más de 150.000 euros.

La parte más consoladora es estos fenómenos ocurren cada muchísimos años. El meteorólogo de Meteored, José Miguel Viñas, descarta que se repita una nevada así en este año, sin olvidar que es poco probable pero no imposible.

“La singularidad de Filomena fue que la propia borrasca, en vez de ser una de esta borrasca que nos llegan de Galicia o el Cantábrico tan habitables, nos llegó por el sur, fue por la zona subtropical. De hecho, afectó primero a Canarias y después a la península. Y eso fue justo lo que desencadenó esa nevada tan copiosa porque cuando viene una situación de sur el aire esta muchísimo más cargado de humedad y ya con el aire frío que había instalado sobre la península y Baleares pues se produjo lo que vimos, una nevada de unas dimensiones extraordinarias”.

Filomena fue la peor nevada en 100 años en el centro de la península, por intensidad en 24 horas y por el espesor acumulado, según la AEMET.