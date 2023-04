La crucifixión en los tiempos de Cristo: "no existía una ley que dijese a qué delitos estaba reservada"

La crucifixión es una de las formas de morir más dolorosas y crueles que existen, una pena capital muy extendida en la Antigüedad y a la que Jesús de Nazaret fue condenado por Poncio Pilato, el prefecto que gobernaba la provincia romana de Judea en esa época. Él fue el que dio a elegir a la multitud a quién preferían libre, si a Jesús o a Barrabás, que estaba en la cárcel por asesino.

"No tenemos que sobrevalorar el derecho romano, no todo estaba regulado, aunque Roma fuese la cuna del derecho", ha dicho el escritor Luis Antequera en 'Mediodía COPE'. "No existía una ley que dijese a qué delitos estaba reservada la crucifixión, pero podemos establecer que se debía aplicar a aquellos que afectaban a la seguridad del Estado".

Una muerte especialmente dolorosa esta por crucifixión. Primero, por el suplicio físico que conlleva y la lenta agonía que provoca. Imagina el dolor de ser clavado a un madero después de haber sido azotado, golpeado y humillado. Es una muerte que, además, estaba reservada a personas de baja clase social y que no tuvieran la ciudadanía romana. Estaba considerada como la forma más humillante de morir.

"Poncio Pilato se desplazó a Jerusalén por la Pascua, que era una fiesta muy peligrosa porque la población se triplica y se provoca un enfervorizamiento de tipo patriótico enorme entre los judíos, así que es una fiesta propensa para los desórdenes públicos".

Luis Antequera

El periodista y escritor Luis Antequera es el autor de 'Crucifixión: Orígenes e historia del suplicio', de Editorial Sekotia. Abogado y economista, es autor de Jesús en el Corán (2006), El cristianismo desvelado (2007), Derecho a nacer (2010), Cristianofobia (2016) y De Saulo a Paulo. El rabino que se cayó del caballo (2019) e Historia desconocida del Descubrimiento de América (2022). Es articulista en diversos medios con más de 2.500 artículos publicados.