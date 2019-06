COPE confecciona la lista de canciones para el regreso a la luna

La música se ha entrelazado a lo largo de la historia en los distintos vuelos espaciales de la NASA, desde canciones previas al lanzamiento, en una playlist, y hasta los miembros de la tripulación han tocado instrumentos en la Estación Espacial Internacional.

La NASA está preparando su regreso a la luna en 2024, después del viaje del Ápolo 11 que nos llevó a pisar su suelo por primera vez hace 50 años. Será un viaje de tres días, por lo que necesitan el entretenimiento de la música. Y piden que les ayudemos.

“Mientras celebramos, este 2019, el 50 aniversario del Apolo 11, también nos estamos preparando para regresar a la Luna para el año 2024, lo que significa que los astronautas tendrán un viaje sin escalas de aproximadamente tres días por trayecto. Por lo que, al igual que cualquier viaje por carretera que necesita una banda sonora, también le hace falta uno a un vuelo espacial”, explicó la NASA en un comunicado.

Si quieres participar sólo tienes que poner un twit, con el hastag “#NASAMoonTunes”. Y entre todas la Nasa eligirá el dia 28 de junio cuales forman parte de la lista de reproducción.

En "Mediodía COPE" hemos hecho este martes una recopilación de posibles canciones. Y es que la luna ha servido de inspiración para las canciones desde siempre. Y en todos los estilos. Nadie mejor para cantarle a la luna que Frank Sinatra en 1962: "Fly me to the moon".

Sólo unos años después en 1964, The Beatles, le dedicaban una canción a Mr Moonlight.



En 1970 Van Morrison con "Moondance" ponía a bailar a la luna...

Y una canción que hemos bailado todos en alguna feria... Gipsy King, ese toro enamorado de la luna...

Pero no sólo en español o en inglés. A la luna se le ha cantado en otros idiomas, como esta Non voglio mica la luna, de Fiordiso

Y en francés, Zaz con "La lune"

Y también sin letra, con una bella melodía que Claude Debussy componía en 1996: "Claro de luna"

Y de música clásica a flamenco: Romance de luna de Camarón