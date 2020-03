Continúa la carrera en los laboratorios por descubrir la vacuna del coronavirus

Las últimas cifras del coronavirus en el mundo muestran que el 90% de infectados están en China. Junto al gigante asiático, la India e Italia son los países más afectados por el coronavirus de forma global. En España los casos positivos van creciendo conforme pasan las horas, de momento van 120 confirmados, al menos cinco de ellos graves, pero la cifra seguirá creciendo porque hay positivos asintomáticos que lo van transmitiendo sin ser conscientes de ello.

Por eso, comentan los expertos que lo más importante es la higiene de las manos y no tanto usar las mascarillas que solo sirven para sanitarios e infectados. El miedo al coronavirus se ha extendido más que el propio virus, y lo estamos viendo en las consecuencias económicas. La OCDE, y esto no es un dato menor, no descarta que el crecimiento mundial pueda caer a la mitad por esta crisis del coronavirus. Las bolsas han comenzado la semana con prudencia después de las fuertes pérdidas de la semana pasada.

Mientras los laboratorio siguen buscando la vacuna. Ya hay ciertos avances, por ejemplo, en la universidad de Masachusetts donde han localizado una sustancia que atacaría a la proteína que hace que el coronavirus se contagie, este sería un primer paso, pero habría que esperar meses para tener la vacuna lista.

Luis Enjuanes, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, nos ha reconocido que “no se está exagerando porque en este momento se han detectado 89.081 personas infectadas”. Aunque también admite que la gripe común “causa más muertes que las que ha causado el coronavirus”, sin embargo, reconoce que “estamos acostumbrados porque aparece todos los anños y estamos más tranquilos porque hay vacunas para la misma”.